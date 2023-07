Terminati i lavori sulla condotta, ma ancora bassa pressione e acqua a singhiozzo a Latina

Sono terminati nella notte i lavori di risanamento della condotta adduttrice che, partendo dalla centrale Sardellane, rifornisce oltre 250.000 cittadini di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina; lavori che hanno causato l’interruzione idrica iniziata nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 20 luglio. Questo l’aggiornamento di Acqualatina delle scorse ore, ma per alcuni utenti del capoluogo, però, i disagi non sono ancora terminati. L’acqua, infatti, sta tornando a singhiozzo in città.

“Si stanno registrando, in alcune zone periferiche di Latina - ha fatto sapere poco fa ancora la società - fenomeni di bassa pressione causati delle manovre di riapertura effettuate nella notte, che non sono potute avvenire in modo repentino per non danneggiare la rete idrica oggetto dell’intervento. Attualmente la normalizzazione della pressione è prevista in modo graduale nel corso della giornata odierna”.

Lavori su 8 guasti

Come detto l’interruzione idrica nei cinque comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina è iniziata nel pomeriggio di ieri. Poco prima della mezzanotte con un’altra nota Aqualatina ha annunciato la conclusione degli “interventi per la riparazione urgente di 8 diversi guasti su 15 km della condotta” prevedendo appunto la normalizzazione del servizio nel corso della notte. I lavori, che hanno permesso di recuperare circa 80 litri di acqua al secondo, ha poi aggiunto il gestore, “rientrano nelle attività di risanamento e ammodernamento delle reti idriche su tutto l’Ato4, con l’obiettivo di aumentare la disponibilità idrica a fronte delle maggiori richieste estive, evitare lo svuotamento dei serbatoi e garantire la continuità di servizio”.

Autobotti e comunicazione

“Per venire incontro alle esigenze degli utenti - ha aggiunto ancora Acqualatina in riferimento all'interruzione idrica -, sono state posizionate 12 autobotti, di cui alcune a servizio esclusivo di utenze sensibili come ospedali e Comando dei Vigili del Fuoco, e una itinerante, per far fronte a richieste specifiche. Inoltre, l’Unità di Pronto Intervento della Società ha inviato più di 150.000 sms, oltre a email e pec a cittadini e istituzioni, come da prassi, al fine di comunicare aggiornamenti in modo continuativo”.

I lavori sulla condotta Sardellane

La condotta, che parte dalla centrale Sardellane e serve la pianura pontina, “risente di un’obsolescenza dovuta alla sua anzianità - conclude la società -. Per tale motivo sono in fase di affidamento attività per interventi strutturali. Le opere prevedono la realizzazione di una nuova condotta per oltre 18 milioni di euro di investimento, in parte finanziati da fondi Pnrr. Questi interventi contribuiranno a migliorare nettamente la disponibilità idrica del territorio, aumentando la flessibilità e la resilienza del sistema, anche a fronte dei cambiamenti climatici in corso”.