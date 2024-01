Arriva da Anzio una delle operatrici olistiche di Sanremo: è Carmela Maria Cicino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Carmela Maria Cicino, operatrice olistica di grande esperienza sta per sbarcare a Sanremo presso la luxury spa Somnia Aura Spa del Grand Hotel Des Anglais per il Festival dei Sogni targato Dream Massage, durante quella che è la settimana più emozionante in Italia dell’anno. Qui artisti e personaggi del mondo dello spettacolo verranno a cercare momenti di puro benessere tra le sapienti mani della squadra Dream.

La Cicino sta per vivere il suo sogno sanremese, in quanto selezionata tra centinaia di operatori del settore a partecipare al Master massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi edizione Festival di Sanremo, dal professor Serra (spa manager internazionale e ideatore del Master). Questa avventura arriva dopo anni di gavetta fatta in giro per tutta Italia. La Cicino lavora nel settore benessere da oltre un decennio e ha lavorato per diverso tempo in Trentino per alcune delle più prestigiose strutture ricettive del territorio, e a seguire a Roma presso l’Ele Green Park Hotel Villa Pamphili. Il suo percorso è costellato di corsi di formazione con i migliori maestri del settore, ottenendo numerosi attestati di qualifica professionale come: massaggio antidepressivo, tridimensionale facciale, bamboo massage, Roll wood madero, cupping massage, coppettazione e decontratturante, massaggio sportivo, riflessologia plantare e oli essenziali, riflessologia e nervo vago, etc… Inoltre ha frequentato con attestato il corso di antropologia culturale con il Professor Francesco Pesce.

Questa esperienza che si appresta a vivere nella città dei fiori, non è però la prima nel mondo dello spettacolo. La Cicino, infatti, è stata di recente consulente d’Immagine per il nuovo film di Enio Drovandi "Guance Rosse". Le sue competenze nel mondo del benessere e nell’ambito beauty la rendono una figura molto ricercata delle strutture alberghiere. Oltre ad essere un’operatrice di grande esperienza ha anche la qualifica di onicotecnica. La sua attività è molto apprezzata nella zona di Anzio e Nettuno, ed ora è pronta a conquistare gli avventori della luxury spa più bella del festival.