A Latina 30 case popolari pronte per gli aventi diritto: erano state occupate e poi liberate

Liberate dalle occupazioni abusive e ripristinate, 30 case popolari sono pronte per gli aventi diritto. La notizia è stata data dall’Ater prorpio nel giorno in cui l’amministrazione comunale ha annunciato la pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari nel capoluogo pontino. Una graduatoria che comprende un totale di 1727 domande e che sarà aggiornata ogni sei mesi.

"Mettiamo, come Ater della provincia, nella disponibilità del Comune di Latina 30 appartamenti di varia tipologia, 11 già disponibili mentre gli altri lo saranno a seguire tra pochi giorni - ha spiegato il presidente Enrico Dellapietà -. Esprimo profonda soddisfazione per il lavoro svolto dall'azienda attraverso il suo personale e ci tengo a sottolineare il lavoro svolto dalle forze dell'ordine per la lotta alle occupazioni abusive che ha consentito di rendere disponibili agli aventi diritto parte di questi appartamenti”.

Nello specifico, tutti immobili disponibili sono stati ripristinati dall’Ater di Latina; “mi piace ricordare come il lavoro di concerto con le forze dell'ordine sia dentro una intesa che ha dato nel corso del tempo buoni frutti - ha quindi concluso il presidente Dellapietà. Ora il Comune procederà alla assegnazione delle singole unità abitative agli aventi diritto”.