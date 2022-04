Porta Nord a Latina, 24 nuovi alloggi popolari: inaugurato il cantiere Ater in via Selene

Ventiquattro nuovi alloggi popolari destinati a categorie speciali: è stato inaugurato questa mattina il cantiere di Porta Nord a Latina, in via Selene, dove sorgerà la palazzina con le nuove case di edilizia residenziale.

Un momento importante per la città per dare una risposta all’emergenza abitativa, che si affianca a tutto un percorso intrapreso dall’Ater di Latina con il recupero degli alloggi di risulta. L’intervento, per un investimento di circa 3,5 milioni di euro, è stato possibile grazie ad un finanziamento regionale; facendo parlare i numeri si tratta di 24 nuovi alloggi di cui 16 di 45 metri quadrati e 8 di 60 metri quadrati distribuiti in 4 piani per una volumetria totale di 5.422 metri quadrati. Queste le caratteristiche:

- area libera destinata a parcheggio con messa a dimora di alberi;

- risparmio energetico con uso di pompe di calore autonome collegate a pannelli fotovoltaici;

- pareti e infissi isolati e performanti;

- classe energetica A.

All’inaugurazione del cantiere hanno preso parte il presidente dell'Ater di Latina Marco Fioravante, l’assessore regionale alle Politiche abitative, Urbanistica e Rifiuti Massimiliano Valeriani e il sindaco Damiano Coletta, insieme anche ai consiglieri regionali Salvatore La Penna, Enrico Forte e Gaia Pernarella.

“Si tratta di uno dei tre interventi programmati prima del Covid-19 insieme a quelli che hanno interessato i due comuni di Cori, già partito, e Pontinia - ha spiegato il presidente dell’Azienda territoriale per l'edilizia residenziale -. Questo è un cantiere particolare e importante perché rispondendo anche alle esigenze dell’Amministrazione comunale, i 24 alloggi di questo edificio saranno destinati alle categorie speciali, con situazioni particolari e che hanno bisogno di maggiori attenzioni come giovani coppie, anziani, famiglie con disabili. In funzione di questo abbiamo intercettato un finanziamento della Regione e dopo varie peripezie, e in seguito anche alle difficoltà legata all’hackeraggio del sistema informatico regionale che ha reso necessario uno spostamento delle tempistiche, oggi apriamo questo cantiere”. Ma questo è solo un tassello del programma finalizzato a dare una risposta all’emergenza abitativa in tutta la provincia. “Contestualmente - ha aggiunto Fioravante - è in piedi tutto un programma che riguarda il recupero degli alloggi di risulta, vale a dire quelli ripresi da occupazioni abusive e che dopo essere stati murati una volta trovate le risorse vengono restaurati per essere riconsegnati alle Amministrazioni per riassegnarle ai cittadini. Un progetto che prevede il recupero di 40 vecchi alloggi restaurati. Interventi molto significativi che permetteranno di lasciare un segno nella risposta al bisogno di abitazioni in città”.

“Si sta lavorando in sinergia con tutte le istituzioni e con l’obiettivo di mettere ancora al centro la persona - ha poi aggiunto il sindaco di Latina Coletta -. La situazione di grave emergenza sociale causata dalla pandemia, ci fa toccare una realtà di nuove povertà. Ogni settimana ricevo i cittadini che fanno richiesta e ho notato che il 60% dei motivi degli incontri sono legati ad emergenza occupazionale e l’altra parte ad una emergenza abitativa, che è una realtà imprescindibile. Ringrazio quindi la Regione per la sensibilità con cui sta mettendo a disposizione queste risorse che poi vanno incamerate con una progettualità. E quando si lavora, come in questo caso, in modo coerente, interistituzionale e sinergico questo rappresenta un valore aggiunto. Infine voglio anticipare che per quanto riguarda le graduatorie per l’assegnazione alle fasce più vulnerabili, insieme all’Ater stiamo valutando una revisione dei criteri per il bando per garantire una maggiore equità”.

“Oggi è una bellissima giornata - ha detto l’assessore Valeriani -. Inaugurazioni come queste sono per noi il coronamento di un disegno politico e amministrativo e il segno di quello che stiamo facendo. Noi in questi anni sul tema dell’emergenza abitativa e della casa abbiamo fatto cose importanti, mettendo a fuoco la capacità di spendere le risorse che già ci sono. E tante ne sono state sbloccate. Da tre anni qui a Latina di mattinate come queste ce ne sono state tante perché c’è stata una grande capacità di spendere risorse e c’è la capacità di farsi trovare pronti anche per i fondi del Pnrr. Stiamo organizzando tanti interventi per dare ai Comuni diversi alloggi in tutta la provincia; ringrazio per il lavoro l’Ater di Latina che ha una bella squadra. Solo quest'anno parliamo di 200 appartamenti tra nuovi e recuperi. L’inaugurazione di oggi non è solo un taglio del nastro in un terreno abbandonato; qui sorgerà una palazzina con 24 appartamenti per un investimento di 3,5 milioni e così daremo una mano alla città di Latina per sfoltire le graduatorie. Quando parte un cantiere vuol dire che abbiamo fatto in buon lavoro”.