Esodo cisternese: al via le celebrazioni per gli 80 anni dall'evento

All’indomani dello sbarco alleato di Anzio – Nettuno del 22 gennaio 1944, Cisterna divenne l’obiettivo strategico per la liberazione di Roma dal nazifascismo e fu teatro di scontri durissimi tra le forze anglo-americane e tedesche con la distruzione quasi totale della città, che portò a tante vittime e sacrifici per la popolazione. Per circa 56 giorni migliaia di cisternesi sopravvissero nel sottosuolo, sotto una pioggia di bombe, trovando riparo nelle varie grotte disseminate nelle abitazioni e soprattutto nella grotta che si trova sotto al Palazzo Caetani. Un incubo che durò fino a quando non arrivò il drammatico ordine tedesco di sfollare la città entro 24 ore: un esodo forzato che avvenne il pomeriggio del 19 marzo del 1944.

Così, nella giornata di martedì 19 marzo, in occasione della ricorrenza degli 80 anni da quell'evento che ha segnato la storia della comunità, Cisterna organizza una celebrazione in ricordo delle sofferenze della popolazione e come monito contro ogni guerra. Gli appuntamenti sul territorio partiranno però dalla giornata di lunedì, con una serie di cerimonie che si concluderà in primavera, il 25 maggio, con la liberazione di Cisterna, e il 4 giugno con la liberazione di Roma.

Lunedì, dalle 9 alle 13, si terranno le visite guidate per gli studenti al complesso delle Grotte Caetani, al Centro Mobile Informativo della Marina Militare, le proiezioni delle video testimonianze dei cisternesi sopravvissuti agli eventi bellici del 1944. Dalle 15 alle 18 il Centro Mobile Informativo sarà aperto alle visite anche del pubblico.

Martedì 19 marzo alle 10:45, in piazza XIX Marzo, si terrà il raduno delle autorità, associazioni combattentistiche, d'Arma e di volontariato con bandiere e labari, del Gonfalone decorato del Comune di Cisterna. Il corteo sfilerà su un tratto di Corso della Repubblica fino a raggiungere piazza Amedeo di Savoia, dove, davanti al monumento ai Caduti di tutte le guerre, alle 11, avrà inizio la cerimonia di commemorazione dell’80° Esodo Cisternese. Verranno resi gli onori al Gonfalone decorato della Medaglia d’Argento al Valor Civile, seguirà la deposizione della corona d’alloro in onore ai caduti militari e civili, e poi il corteo raggiungerà il monumento alle Vittime Civili in Largo Alfonso Volpi e successivamente Palazzo Caetani per porgere un omaggio floreale in ricordo dei rifugiati nelle grotte. Infine, un omaggio alla stele in piazza Caetani a ricordo dell’Esodo. Nel pomeriggio del 19 marzo, alle 17, in aula consiliare, si terrà poi la consegna del Premio Cisterna, e alle 19 circa, nel parcheggio di via Carducci dinanzi al Palazzo dei Servizi, si accenderà il tradizionale fuoco di San Giuseppe. Domenica 24 marzo, dalle 9,30 alle 12,30, sarà possibile visitare le grotte di Palazzo Caetani, prenotando all'indirizzo biblioteca@comune.cisterna. latina.it, e assistere alla proiezione della video testimonianza dei cittadini sopravvissuti. Alle 17:30, in aula consiliare, lo spettacolo teatrale "Shingle: diari scritti dai padri per i nostri figli" scritto e diretto da Eleonora Fede, a cura della compagnia Argento Vivo.