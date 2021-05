Coronavirus, contagi nella comunità indiana, giornata di screening ad Aprilia

L’invito del Comune è quello di presentare in massa per essere sottoposti al test. Le operazioni inizieranno alle 10 e andranno avanti fino al pomeriggio

Fa tappa ad Aprilia la campagna di screening sulla comunità indiana della Asl pontina. Inizialmente previsti per domenica, i test per la ricerca del coronavirus verranno effettuati nella giornata di oggi, lunedì 24 maggio, presso il drive-in di Campoverde, lungo via Ferriere-Nettuno - Aprilia (Area Fiera Agricola – Mercato dei Fiori).

Le operazioni prenderanno il via alle 10 e andranno avanti per tutto il corso della giornata, fino alle 17. La speranza è che la risposta possa essere migliore e la partecipazione maggiore di quella che c’è stata negli ultimi due appuntamenti a Latina e San Felice Circeo. L’invito dell’Amministrazione comunale alle persone di nazionalità indiana che vivono ad Aprilia è stato quindi quello di presentarsi in massa al drive in per essere sottoposte al test rapido, “anche se sprovvisti di permesso di soggiorno, considerato che la finalità della campagna è esclusivamente di carattere sanitario”.

“La priorità, in questa fase - spiega il Comune -, è tracciare tutti i casi di positività presenti sul nostro territorio al fine di contrastare la diffusione del virus, prendersi cura degli eventuali positivi e delle persone con cui sono venuti a contatto e assicurare la salute pubblica di tutta la popolazione”.