Coronavirus, 445 nuovi contagi nel Lazio: il rapporto tra positivi e tamponi sale 3,2%

Nel Lazio sono 445 i nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore, su meno della metà dei tamponi processati rispetto alla giornata del 31 ottobre. I test sono stati infatti complessivamente 13.519. Sono stati inoltre tre i decessi e 209 i pazienti guariti dal covid. Il rapporto tra positivi e tamponi sale così al 3,2%.

Le persone ricoverate nelle aree non critiche degli ospedali della regione superano attualmente quota 400, sono infatti per la precisione 407, 19 in più rispetto a ieri. Salgono anche le terapie intensive occupate da pazienti covid, che sono in totale 57.

Coronavirus, i dati delle singole province del Lazio

A Roma città i nuovi contagi sono 219, a cui si aggiungono altri 159 positivi nel resto della provincia romana. Nelle altre province del Lazio i casi sono invece 67. Di questi, 27 sono stati accertati dalla Asl di Latina, 19 da quella di Frosinone, 6 dall'azienda sanitaria di Rieti e 15 da quella di Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 1 novembre

Gli attuali casi positivi tornano dunque a salire e ammontano al momento a 9.750, di cui 407 ricoverati in area medica e 57 nelle terapie intensive degli ospedali del Lazio. I cittadini contagiati in isolamento domiciliare sono invece 9.286. Sfiorano ormai quota 400mila i contagiati dall'inizio della pandemia ad oggi: 395.591, di cui 377.042 guariti e 8.799 deceduti.

La campagna vaccinale e le terze dosi

Il punto sulla campagna vaccinale lo ha fatto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato precisando che le dosi somministrate fino ad ora sono state 8,75 miloni. Ma lo stesso D'Amato avverte: "Il richiamo della terza dose va fatto dopo 180 giorni, senza aspettare la scadenza del Green pass".