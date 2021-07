Coronavirus, nuovo boom nel Lazio: 681 casi in 24 ore. Rapporto tra positivi e tamponi al 2%

Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato la videoconferenza della task-force regionale sul Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Il risultato è che, su un totale di 33mila test, si sono registrati nelle ultime 24 ore ben 681 contagi, 247 più di ieri. E' stato inoltre accertato un decesso mentre i guariti sono 212. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9% ma considerando anche gli antigenici scende al 2%. Sono 133 i pazienti ricoverati e 28 quelli in terapia intensiva.

La distribuzione dei positivi per le province del Lazio

Ad aumentare vertiginosamente sono soprattutto i contagi nella Capitale, saliti ora a quota 557, nel resto della provincia di Roma sono stati accertati 77 nuovi casi, Nelle altre quattro province del Lazio sono invece in totale 47, la metà dei quali concentrati a Latina. Nella Asl pontina sono infatti 23 le positività, a Frosinone 8, 4 invece a Rieti e 12 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 20 luglio

Dando uno sguardo ai nuovi numeri, gli attuali positivi nel Lazio sono tornati a crescere arrivando a quota 4.102. Tra questi, 133 sono ricoverati in area non critica, 28 si trovano in terapia intensiva mentre 3.941 sono in terapia intensiva. I casi trattati dall'inizio della pandemia sono 350.529, di cui 338.039 guariti dal covid, 8.388 deceduti.

I vaccini

Superate le 6,3 milioni di dosi somministrate da inizio campagna vaccinale, nel Lazio il 60% della popolazione adulta ha concluso il percorso vaccinale.

Coronavirus, le altre notizie