Coronavirus, 1474 nuovi contagi nel Lazio e 12 morti. In terapia intensiva in totale 106 pazienti

Oggi nel Lazio su 20.110 tamponi molecolari e 37.255 antigenici per un totale di 57.365 tamponi, si registrano 1.474 nuovi casi positivi e 12 decessi, 1.040 invece sono stati i pazienti guariti. I ricoveri attualment e sono 769 in area medica e 106 in terapia intensiva.

La distribuzione dei contagi per le province del Lazio

Nel dettaglio, i casi a Roma città sono a quota 681, nel resto della provincia di Roma ammontano invece a 458. Nelle altre quattro province del Lazio invece i contagi sono complessivamente 335, 123 alla Asl di Frosinone, 84 alla Asl di Latina, 21 a Rieti e 107 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 7 dicembre

Il quadro segnala ora 24.779 attuali cittadini positivi in tutta la regione, di cui 769 ricoverati in area medica e 106 in terapia intensiva e 23.904 in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia il totale dei casi trattati nelle diverse Asl del Lazio è stato di 434.373 e i deceduti totali sono stati 9.034.

La campagna vaccinale

Infine la campagna vaccinale. Ieri, lunedì 6 dicembre, si è toccato il record di vaccinazioni, con più di 56mila somministrazioni e un incremento del 74% rispetto alla settimana scorsa, superiore alla quota target. "Abbiamo richiesto alle Asl un recall ai medici di medicina generale che hanno una percentuale di non vaccinati tra i loro assistiti superiore al 30%. - ha dichiarato l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - Sono in totale 49. Si tratta di una percentuale molto bassa rispetto alla platea di medici attivi nella campagna vaccinale, ma è bene capire le motivazioni. Sono state intanto superate le 9 milioni e 730 mila somministrazioni. Oltre il 94% di adulti ha ricevuto la doppia dose e l'89% degli over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi somministrate sono state finora 950mila, pari al 19% della popolazione..