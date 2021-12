Coronavirus Latina: in provincia 84 nuovi casi, nessun decesso. Boom di terze dosi in un giorno

Resta sotto quota 100 il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nella provincia di Latina, confermando un andamento più basso della curva rispetto ai dati fatti registrare nel weekend (198 positività sabato e 156 domenica), come spesso accade ad inizio settimana. Nel bollettino della Asl di oggi, martedì 7 dicembre, sono riportati 84 nuovi casi distribuiti in 20 diversi comuni, e che fanno salire a 835 il totale nella prima settimana di dicembre (con una media di 119 ogni giorno).

Coronavirus Latina: la distribuzione dei contagi

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono 19 i contagi nella città capoluogo, Latina, e 17 ad Aprilia dove ieri il sindaco ha deciso di prorogare per la quarta settimana consecutiva l’obbligatorietà delle mascherine anche all’aperto. Più lenta la crescita negli altri comuni: sono, infatti, 7 i casi a Terracina, 6 a Gaeta e 5 a Fondi, Formia e sull’isola di Ponza; altri 4 ne sono stati accertati poi a Cisterna, 3 a Sabaudia e 2 a Priverno e Roccagorga, uno infine nei territori di Castelforte, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Prossedi, Roccasecca dei Volsci e Sezze.

Coronavirus Latina: nessun decesso e un ricovero

Per il secondo giorno consecutivo, nel bollettino non sono riportati nuovi decessi (sono 5 dall'inizio del mese), mentre nelle scorse 24 ore è stato effettuato un ricovero; le guarigioni, invece, sono state 45.

Le vaccinazioni

Nuova impennata, invece, nelle vaccinazioni in quello che è stato, ieri, il primo giorno dell’entrata in vigore del Super Green Pass. Le dosi somministrate sono state 5.509; per lo più son stat terze dosi, ben 4.546 (82,5%); le prime dosi sono state invece 393 (7,1%), 570 le seconde (10,3%).