Coronavirus: i casi nel Lazio tornano sopra la soglia dei 100, sette i decessi

Torna poco oltre 100 la soglia dei positivi nella regione Lazio.A fronte di circa 21mila test effettuati sono stati accertati infatti 104 casi positivi (+46 rispetto a ieri), a cui si aggiungono sette decessi e 247 pazienti guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,2% ma considerando anche gli antigenici scende allo 0,4%. Aumenta lievemente il numero dei ricoveri, +9 rispetto al giorno precedente per un totale di 144 pazienti che hanno avuto necessità di cure ospedaliere in area non critica, mentre calano di 4 unità, per complessivi 29 posti letto, le terapie intensive.

La distribuzione dei nuovi casi per province

A quota 75 i contagi nella Capitale, mentre nel resto della provincia di Roma i nuovi positivi nelle ultime 24 ore ammontano a 25. Nelle province invece sono 4 i nuovi casi, di cui 2 a Latina, uno a Frosinone e uno a Rieti. Un solo decesso registrato nella provincia pontina.

Il bollettino del Lazio del 7 luglio

Sono ad oggi 346.514 i casi complessivi trattati nel Lazio dall'inizio della pandemia, di cui 335.883 guariti dal covid, 8.365 deceduti. Attualmente i cittadini residenti nella regione contagiati dal covid sono 2.266 e di questi 144 sono ricoverati e 29 hanno avuto necessità della terapia intensiva.

Le novità sulla campagna vaccinale

Allargando l'analisi dei dati alla campagna vaccinale, le dosi somministrate nel Lazio ammontano, secondo l'aggiornamento delle 16 di oggi, 7 luglio, a 5.603.169, con 2,3 milioni di persone immunizzate. In tutta la regione e anche in provincia di Latina sono partite le prenotazioni per la fascia di età 12-16 anni e sono state già raggiunte 10mila prenotazioni. La Regione comunica poi che sono state somministrate 100mila dosi a residenti di altre regioni, mentre nelle farmacie è stato raggiunto il tetto delle 60mila somministrazioni, 500mila dai medici di medicina generale. "Abbiamo superato 5,6 milioni di dosi somministrate, di cui 2,3 milioni di seconde dosi. Il 45% della popolazione over 12 ha competato il ciclo vaccinale - ha dichiarato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - Continua l'operazione Delta con il vaccino itinerante e a Latina procede molto bene la vaccinazione della comunità sikh".