Coronavirus Fondi, 23 nuovi casi. Comune: “Molti ancora collegati alle festività”

L’Amministrazione aggiorna sulla situazione in città; sono 301 i contagi nel mese di gennaio, mentre dall’8 febbraio inizieranno le vaccinazioni per gli over 80

A Fondi sono 23 i nuovi casi di coronavirus riportati oggi nel bollettino che la Asl ha diffuso nel pomeriggio. Si tratta di uno dei dati più alti della provincia ma che, come spiegano anche dal Comune, fa riferimento anche ad alcuni recuperi di notifica. “Soltanto 12 nostri concittadini hanno quindi ricevuto il risultato del test ieri, in altri 11 casi si tratta di mancate notifiche dei giorni precedenti” precisa l’Amministrazione.

Numeri comunque importanti, in aumento rispetto ai giorni scorsi, di pari passo anche con quanto accaduto in tutto il territorio provinciale che oggi conta 273 nuovi positivi. “Gran parte dei contagi di oggi è ancora collegato alle festività natalizie - aggiunge il Comune di Fondi nel tracciare un bilancio della situazione -: si tratta perlopiù di cluster familiari. I nuovi positivi, dunque, anche se hanno fatto impennare la curva soltanto oggi, sono in isolamento ormai da giorni”.

Tra i nuovi positivi ci sono 6 minori, 4 under 35, 12 persone di mezza età ed un over 80. Con i 23 casi di oggi, infine, il totale del mese di gennaio sale a 301.

Inoltre, ricorda ancora l’Amministrazione, dall’8 febbraio prende il via anche nella provincia di Latina come anche nel Lazio la campagna di vaccinazione dedicata agli over 80 (le prenotazioni sono possibili dal 1 febbraio); le dosi del distretto 4 verranno somministrate all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Fondi.