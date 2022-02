Green Pass illimitato e zona rossa, arriva il decreto del Governo: tutte le novità

Il decreto approvato ieri, 2 febbraio, dal Consiglio dei Ministri introduce nuove regole per il contrasto alla diffusione del coronavirus sia per quanto riguarda le scuole che per il Green Pass. Gli studenti vaccinati non andranno più in dad e nuove norme sono state introdotte per la gestione dei casi positivi in classe con una diversificazione a seconda del grado della scuola (qui tutti i particolari), mentre non ci saranno più restrizioni anche in zona rossa per chi è vaccinato contro il Covid-19 e la validità del certificato verde, per chi ha tre dosi, sarà “indefinita”.

Queste in estrema sintesi le nuove disposizioni introdotte con il nuovo provvedimento, che ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi "vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese". "Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti”.

Green Pass

Le certificazioni verdi rilasciate dopo la terza dose, spiegano dal Governo, hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il Covid-19 ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario (le prime due dosi). La misura è necessaria perché non è prevista alcuna quarta dose. Per quanto riguarda gli altri certificati verdi, cioè ottenuti quindici giorni dopo la prima dose oppure dopo la seconda, resta fissata la validità di sei mesi (qui tutti i particolari). "Prolunghiamo la vigenza del Green Pass dopo il booster. Oggi è di 6 mesi" e, "non avendo ancora le nostre autorità scientifiche individuato un percorso per la quarta dose, che sarà oggetto di un confronto sul piano tecnico-scientifico, la valutazione del Governo è di non porre limiti alla durata del Green pass dopo il booster", ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una conferenza stampa.

Circolazione stranieri in Italia

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Super Green Pass previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Meno limitazioni ai vaccinati

Infine, con il nuovo provvedimento, sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Super Green Pass, vale a dire per le persone che sono vaccinate o guarite dal coronavirus.