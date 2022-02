Coronavirus: crollano a 76 i nuovi contagi accertati però su 150 tamponi

Sono appena 76 i casi di covid in provincia di Latina accertati nelle ultime 24 ore e riportati sul bollettino della Asl di oggi, lunedì 28 febbraio. Un crollo, che non si registrava ormai da molti mesi, dovuto in gran parte al minor numero di tamponi e test rapidi effettuati nel corso del fine settimana. I test complessivi infatti sono stati 151. Il mese di febbraio si chiude così con meno di 20mila contagi complessivi, 19.835 in particolare, con una media di circa 708 al giorno. I decessi sono però in totale 52, mentre erano state 54 a gennaio, 807 invece dall'inizio della pandemia ad oggi.

Nel dettaglio, solo il capoluogo pontino raggiunge un numero a doppia cifra: appena 22 nuovi casi di covid. A seguire, sono stati accertati positivi in altri 17 comuni della provincia: 7 ad Aprilia, 2 rispettivamente a Cori e Cisterna, 6 a Fondi, 4 a Formia, 2 a Gaeta, uno a Itri, 5 a Minturno, 2 a Pontinia, 6 a Priverno, 4 a Sabaudia e uno a San Felice Circeo, 2 a Santi Cosma e Damiano e altri 2 i contagi a Sezze, 4 invece a Sonnino, 3 a Terracina e uno infine sull'isola di Ventotene.

I pazienti ricoverati al Goretti sono stati ancora tre nelle ultime 24 ore ma ammontano a 110 le notifiche di guarigione. Le vaccinazioni effettuate sul territorio sono state infine 457, di cui 297 alla popolazione over 12 e 160 in età pediatrica (di cui11 prime dosi e 149 seconde).