Coronavirus Latina: luglio inizia con un solo caso in provincia. Nessun decesso

Luglio inizia con un solo nuovo caso di coronavirus in provincia di Latina confermando l’andamento della curva fatto registrare nel mese scorso: 3 i contagi ieri che hanno fatto salire il totale di giugno a 365, con una media di 12 ogni giorno. Il contagio di oggi è stato accertato nella città capoluogo.

Per il secondo giorno consecutivo, in tutto il territorio pontino, non sono stati registrati decessi, come nessun ricovero è stato effettuato nelle scorse 24 ore; sono stati, infine 52 le guarigioni notificate dall’Azienda Sanitaria Locale.

Ha superato quota 5mila, invece, il numero totale delle vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri; nello specifico sono state 5256. In totale dall’inizio della campagna le somministrazioni hanno superato quota 387mila.