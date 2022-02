Coronavirus Latina: 824 nuovi casi in 28 comuni della provincia. Altri 3 decessi

Restano sotto la soglia dei mille giornalieri, e sono un centinaio in meno rispetto a ieri, i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina oggi, domenica 13 febbraio. Nella tarda mattinata la Asl ha diffuso il consueto bollettino in cui sono riportati 824 contagi accertati in 28 diversi comuni della provincia e a fronte di 4.164 tamponi tra molecolari e antigenici effettuati da Asl, farmacie e laboratori.

Dall’inizio del mese sono 11.832 i casi totali riscontrati nel territorio pontino, con una media di 910 ogni giorno, più bassa di quella registrata a gennaio (circa 1.200 giornalieri).

I contagi nei singoli comuni

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, 147 delle nuove positività sono nella città capoluogo, Latina, mentre altre 133 sono ad Aprilia. Le altre sono distribuite tra altri 26 comuni: 7 sono a Castelforte, 65 a Cisterna, 21 a Cori, 88 a Fondi, 49 a Formia, 26 a Gaeta e 8 ad Itri; 9 casi sono statati invece riscontrati a Lenola, 4 a Maenza, 25 a Minturno, 7 a Monte San Biagio, 3 a Norma e 11 a Pontinia; altri 27 sono invece a Priverno, uno rispettivamente a Prossedi, Roccagorga e Rocca Massima, 25 a Sabaudia, 21 a San Felice Circeo, 13 a Santi Cosma e Damiano e 15 a Sermoneta; 24 ne sono stati accertati poi a Sezze, 5 rispettivamente nei comuni di Sonnino, Sperlonga e Spigno Saturnia e 78 a Terracina.

Tutti gli altri dati

Purtroppo sono tre i decessi di cui ha dato notizia oggi la Asl: non ce l’hanno fatta una donna ed un uomo di 95 anni rispettivamente di Cori ed Aprilia ed un altro uomo di 90 anni di Terracina; tutti e tre erano stati vaccinati. Salgono così a 28 i decessi dall’inizio del mese di febbraio, mentre sono stati 781 in questi due anni di pandemia. Nelle scorse 24 ore sono invece state notificate 76 guarigioni ed è stato effettuato un solo ricovero.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ieri sono state somministrate in totale 2.787 dosi in tutta la provincia; 2.452 vaccinazioni hanno riguardato la popolazione adulta (136 sono prime dosi, 818 seconde e 1.498 terze), mentre altre 335 sono state vaccinazioni pediatriche (147 prime dosi e 188 seconde).