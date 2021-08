Coronavirus Latina: in provincia 38 nuovi contagi e zero decessi. In un giorno 5 i ricoveri

La provincia di Latina ha fatto registrare 38 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: a comunicarlo la Asl con il consueto bollettino che è stato diffuso nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 agosto. Un dato, dopo i 23 contagi di ieri e i 41 di lunedì, che fa salire il totale nel mese di agosto a 752 nuovi positivi, con una media di quasi 42 ogni giorno.

I casi di oggi sono distribuiti tra 15 diversi comuni del territorio con il dato più alto riscontrato a Latina e Terracina, entrambe con 7 contagi in più; 5 ne sono invece stati accertati a Fondi e 3 rispettivamente ad Aprilia e Priverno; 2 quelli registrati nei comuni di Formia, Gaeta e Monte San Biagio, uno infine a Castelforte, Itri, Minturno, Pontinia, Serrmoneta, Sezze e Sonnino.

Come emerge dal report giornaliero, in provincia non ci sono decessi legati al coronavirus da 5 giorni consecutivi, mentre sono 4 quelli registrarti in tutto il mese di agosto. Il dato tenuto sotto stretta osservazione in questi giorni è però quello dei ricoveri: 5 nelle ultime 24 ore, che fa salire il totale di questa prima parte della settimana a 16. Infine, sono state 48 le guarigioni notificate dalla Asl in un solo giorno.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nel bollettino è riportato il numero di 1818 somministrazioni effettuate nella giornata di ieri.