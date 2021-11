Coronavirus: 8 casi in provincia, 7 sono ad Aprilia. Nessun ricovero negli ultimi due giorni

Scende ancora nelle ultime 24 ore il numero dei contagi da coronavirus giornalieri in provincia di Latina: sono 8 quelli comunicati dalla Asl con il bollettino quotidiano, figli con ogni probabilità anche di un minor numero di test effettuati nel fine settimane e nella giornata di ieri, 1 Novembre.

La maggior parte delle positività, ben 7, sono ad Aprilia che resta il comune più attenzionato in queste settimane. Solo un altro contagio è stato registrato poi a Sperlonga, nessuno a Latina città.

Nel bollettino, come in quello di ieri, non sono riportati decessi, e nelle scorse 24 ore non è stato effettuato nessun nuovo ricovero ma non è stata notificata neanche nessuna nuova guarigione.

In calo anche le vaccinazioni giornaliere che ieri sono state solo 528.