Coronavirus Latina, in calo il numero dei casi giornalieri: 184 in provincia. Nessun decesso

Scende la curva dei contagi giornalieri nella provincia di Latina: questo quello che emerge dal bollettino diffuso dalla Asl nella tarda mattinata di oggi, lunedì 21 febbraio. I casi di coronavirus riportati sono 184, quasi 300 in meno rispetto alla giornata di ieri, e il dato più basso registrato negli ultimi due mesi (il 27 dicembre i casi erano stati 125), anche se va considerato che nel fine settimana scende anche il numero dei tamponi effettuati. Ma volendo fare un raffronto, lo scorso lunedì 14 febbraio, però, i contagi riportati nel bollettino erano stati 358 e quello precedente ancora 405.

Il totale delle positività accertate in queste tre settimane del mese in corso è di 16.542, con una media ogni giorno di quasi 780, a fronte delle circa 1.200 di gennaio.

I contagi nei singoli comuni

I contagi riportati nel bollettino di oggi sono stati accertati in 22 dei 33 comuni della provincia; sono 40 nella città capoluogo, Latina, che fa registrare uno dei dati più bassi delle ultime settimane. Gli altri sono così distribuiti: 40 sono ad Aprilia (anche in questo caso uno dei numeri più bassi degli ultimi mesi), 2 a Castelforte, 4 a Cisterna, 13 a Cori, 12 a Fondi, 13 a Fondi, 10 a Gaeta e 6 a d Itri; altri 9 sono a Minturno, 3 rispettivamente a Monte San Biagio, Pontinia e Ponza; 6 sono sia a Priverno ch a Roccagorga, 4 in entrambi i comuni di Sabaudia e San Felice Circeo, 2 a Santi Cosma e Damiano, 3 a Sermoneta, 13 a Sezze, uno a Sonnino e 7 a Terracina.

Nessun decesso in provincia

La buona notizia di oggi arriva anche dai decessi: per la terza volta nel mese di febbraio non ne sono riportati nel bollettino della Asl e restano dunque 43 dall’inizio del mese. Nelle scorse 24 ore, poi, sono stati effettuati 5 nuovi ricoveri mentre le guarigioni notificate dall’Azienda Sanitaria locale sono state 398.

La campagna vaccinale

Diminuisce fortemente, come spesso accade nel fine settimana, il numero delle vaccinazioni che sono state effettuate nella giornata di ieri: in totale sono state 514. Nello specifico 267 sono le dosi somministrate alla popolazione adulta over 12 (9 prime dosi, 152 seconde e 106 terze), mentre sono state 247 le vaccinazioni pediatriche (22 prime dosi e 225 seconde).