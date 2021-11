Coronavirus Latina: 157 nuovi casi in un giorno in provincia. Aumentano le vaccinazioni

Continua a correre il coronavirus anche nella provincia di Latina: sono 157 i nuovi casi accertati nelle scorse 24 ore e resi noti oggi, domenica 28 novembre, dalla all con il consueto bollettino. Un mese di novembre difficile per il territorio pontino dove la curva ha ripreso a crescere, facendo segnare 2.448 positività in totale, con una media di oltre 87 ogni giorno, mentre ad ottobre erano state 1.029. Quello di oggi è il secondo dato più alto di tutto novembre (dopo i 160 di venerdì) e numeri così alti non si avevano addirittura dalla fine di aprile.

Coronavirus Latina: la distribuzione dei contagi

Questi 157 casi sono distribuiti in 21 diversi comuni della provincia: spiccano i 47 di Latina e i 27 di Aprilia, ma latri 15 ne sono stati poi accertati a Formia e 12 a Cisterna. Più lenta la corsa negli altri territori dove l.a crescita è per tutti ad una cifra: 6 sono infatti i contagi ad Itri e Terracina, 5 a Cori, Sabaudia, San Felice Circeo e Sermoneta, 4 a Pontinia, 3 poi a Gaeta, Lenola e Roccasecca dei Volsci, 2 ancora a Bassiano, Fondi e Sezze e uno infine a Mintunro, Ponza, Priverno e Sonnino.

Coronavirus Latina: gli altri dati

Dopo il picco dei tre decessi di ieri, non ne sono riportati oggi nel bollettino e il totale dall’inizio del mese resta di 22. Nelle scorse 24 ore, poi, è stato effettuato un solo nuovo ricovero, mentre non è stata notificata nessuna guarigione.

Le vaccinazioni

Continuano intanto a crescere le vaccinazioni giornaliere nella provincia di Latina: ieri in un solo giorno ne sono state effettuate 2.859. Per la maggior parte si tratta sempre di terze dosi, che sono state 1.927 (67,4%), ma da segnalare l’aumento anche delle prime dosi che sono state 460 (16%), più che raddoppiate rispetto i dati fatti registrare negli ultimi giorni. Infine sono state 472 (16,5%) le seconde dosi.