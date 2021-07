Coronavirus Latina: la provincia conta 42 nuovi casi. Nove giorni consecutivi senza decessi

Dopo l’impennata di ieri con 95 casi di coronavirus, sono 42 quelli comunicati oggi, giovedì 29 luglio, dalla Asl con il consueto bollettino giornaliero che è stato diffuso nella tarda mattinata. Salgono a 665 i contagi totali nel mese di luglio, già quasi il doppio di quanti ne sono stati registrati a giugno in tutto il territorio pontino (365).

Guardando la distribuzione territoriale, sono Latina (8), Gaeta (7) e Formia (6), i comuni in cui sono stati intercettati più positivi nelle scorse 24 ore, seguendo un po' l’andamento dell’ultima settimana. Altri 4 casi sono poi a Cisterna, Fondi e Terracina, 2 rispettivamente nei centri di Aprilia, Sabaudia e San Felice Circeo, ed uno, infine, ad Itri, Sezze e Sperlonga.

Per il nono giorno consecutivo non si registrano decessi, che in tutto il mese di luglio nell’intera provincia sono stati solo 4, in netto calo rispetto ai 18 totali di giugno. Nelle scorse 24 ore poi, come riportato nel bollettino, è stato effettuato un solo ricovero di un paziente positivo, mentre i guariti sono stati 8.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, restano sopra i 5mila le somministrazioni giornaliere (5064) che fanno salire il totale ad oltre 526mila vaccinazioni in tutto il territorio provinciale.