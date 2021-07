Coronavirus Latina, in provincia 57 nuovi contagi. Nessun decesso e 3 ricoveri in 24 ore

Il bollettino della Asl: sono 12 i casi nel capoluogo, 11 a Terracina; gli altri distribuiti tra 15 diversi comuni. Quasi 4400 le vaccinazioni in un giorno

Si conferma in crescita rispetto alla prima metà del mese la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 57 i nuovi casi comunicati oggi, venerdì 30 luglio, dalla Asl con il bollettino (ieri erano stati 42). Superano così la quota dei 700 (sono 722) i positivi totali riscontrati nel territorio pontino dall’inizio del mese di luglio, la maggior parte dei quali, come detto, concentrati nelle ultime due settimane e con una media di 24 casi ogni giorno.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale sono Latina e Terracina i comuni che hanno fatto registrare i dati più alti con 12 contagi il primo e 11 il secondo; 5 positivi sono stati riscontrati rispettivamente nei comuni di Aprilia, Fondi e Sezze, 3 poi a San Felice Circeo, 2 a Cisterna, Formia, Gaeta, Monte San Biagio e Priverno, uno infine a Minturno, Roccagorga, Sabaudia, Sermonera, Sonnino e Sperlonga.

Per il decimo giorno consecutivo non si registrano decessi, che sono solo 4 dall’inizio del mese; nelle scorse 24 ore, poi sono stati 3 i ricoveri e 13 le guarigioni notificate dall'Azienda sanitaria locale. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state 4390 le somministrazioni effettuate ieri provincia; superano quota 530mila quelle totali.