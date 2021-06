Coronavirus Latina: 30 casi in provincia, nessun decesso. Quasi 5mila vaccinazioni in un giorno

Si mantiene stabile rispetto alla giornata di ieri la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 30 i nuovi casi comunicati dalla Asl con il bollettino di oggi, domenica 6 giugno (ieri erano stati 28). Si conferma, dunque, il rallentamento della diffusione del Covid-19 nel territorio pontino anche in questi primi giorni di giugno: sono 111 le positività totali riscontrate dall’inizio del mese con una media giornaliera di circa 18 casi (a maggio la media giornaliera era stata di 67 casi, di 144 ad aprile).

Nello specifico i nuovi contagi sono stati riscontrati in 9 diversi comuni; circa un terzo (9) sono concentrati nel territorio di Aprilia, altri 5 sono invece a Cisterna e 4 a Latina città; altri 3 poi sono a Fondi e Gaeta, 2 rispettivamente a Formia e Terracina, uno infine nei centri di Cori e Pontinia.

Per il quarto giorno consecutivo, poi non ci sono stati decessi (solo uno quello registrato dall’inizio del mese), mentre ieri sono stati 4 i ricoveri che fanno salire il totale di giugno a 18. Infine, sono state 33 le guarigioni notificate nelle scorse 24 ore.

La campagna vaccinale

E un altro dato record di vaccinazioni in un giorno quello di ieri nella provincia pontina dove sono state 4823; un trend quello delle ultime settimane che ha permesso alla campagna vaccinale nel territorio pontino, parallelamente a quanto sta accadendo in tutto il Lazio, di compiere un importante passo in avanti: sono, infatti, circa 265mila le vaccinazioni totali con 80mila persone che hanno completato il ciclo anche con la seconda dose.