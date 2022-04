Coronavirus, dopo la flessione durante le feste la curva risale: 1.421 casi in provincia. Due morti

Dopo la flessione registrata nei giorni del ponte pasquale, con un numero più basso anche di tamponi effettuati, è tornata a crescere la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Sono 1.421 i nuovi casi riportati nel bollettino di oggi, mercoledì 20 aprile, che nella mattinata è stato diffuso dalla Asl pontina (erano stati circa 400 in totale nelle due giornate di ieri e di Pasquetta). Dall’inizio del mese in tutto il territorio sono state accertate 14.379 positività, con una media di 718 ogni giorno.

I contagi nelle singole province

I casi riportati nel bollettino di oggi sono stati registrati in 28 dei 33 comuni con la sola eccezione di Campodimele, Ponza, Prossedi, Rocca Massima e Sperlonga. Quasi un terzo dei contagi sono concentrati nella città capoluogo, Latina, dove ne sono stati accertati 445; altri 180 sono poi ad Aprilia e 110 a Terracina. Gli altri sono così distribuiti: un solo caso è stato riscontrato a Bassinao, 13 invece a Castelforte, 97 a Cisterna, 25 a Cori, 20 a Fondi, 91 a Formia, 32 a Gaeta e 26 ad Itri; altri 9 sono a Lenola, 1 a Maenza, 52 a Minturno, 9 a Monte San Biagio, 4 a Norma e 39 a Pontinia; ancora altri 44 contagi sono a Priverno, 19 a Roccagorga, 6 a Roccasecca dei Volsci, 41 a Sabaudia, 10 a San Felice Circeo, 18 a Santi Cosma e Damiano, 38 a Sermoneta, 64 a Sezze e 15 a Sonnino; infine sono 10 a Spigno Saturnia e 2 sull’isola di Ventotene.

Due decessi in provincia

Nel bollettino di oggi sono poi riportati anche i decessi di due pazienti che erano residenti a Gaeta e Minturno e che fanno salire a 11 il totale dall’inizio del mese; nelle scorse 24 ore, poi, sono stati effettuati anche 6 nuovi ricoveri, mentre le guarigioni notificate dalla Asl sono state 285.

La campagna vaccinale

Dopo due giorni di stop aPasqua e Pasquetta è ripresa anche la campagna vaccinale; nella giornata di ieri sono state somministrate in tutta la provincia di Latina 199 dosi; per la maggior parte (127) si è trattato di quarte dosi (il secondo booster) riservate, come sappiamo, solo ad over 80, anziani nelle Rsa e over 60 con condizioni di fragilità. Non è stata effettuata nessuna vaccinazione pediatrica.