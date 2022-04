Coronavirus Latina, la provincia conta 268 nuovi casi. Un decesso e 2 ricoveri in un giorno

Si conferma leggermente in calo rispetto ai giorni scorsi l’andamento della curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina, anche come effetto del ponte di Pasqua, con numeri più bassi per quanto riguarda i tamponi effettuati. I nuovi casi registrati nelle scorse 24 ore, e riportati nel bollettino della Asl di oggi, martedì 19 aprile, sono 268 (ieri erano stati 125), confermando un dato inferiore di quello della media giornaliera di aprile. Nel mese in corso, infatti, i contagi totali sono 12.958, con una media di 682 ogni giorno (a marzo era di 762).

I contagi nei singoli comuni

I 268 casi di oggi sono stati accertati in 24 dei 33 comuni della provincia pontina; 91 sono solo nella città capoluogo, Latina, mentre altri 33 ne sono stati rilevati nel territorio di Aprilia; 23 sono poi a Gaeta e 21 a Terracina, 14 a Sezze e 13 rispettivamente nei comuni di Fondi e Formia; altri 12 sono a Priverno e 11 a Sabaudia; 5 sono a Cisterna e Minturno, 4 a Cori, 3 a Pontinia, San Felice Circeo, Sermoneta e Spigno Saturnia, 2 a Maenza, Ponza e Rocca Massima e uno infine nei comuni di Itri, Lenola, Monte San Biagio, Roccasecca dei Volsci e Santi Cosma e Damiano.

Un decesso a Cori

Nel bollettino di oggi è riportato anche un nuovo decesso, quello di una paziente che era residente a Cori e che fa salire a 9 il totale nel mese di aprile; nelle scorse 24 ore poi sono stati effettuati altri due ricoveri di pazienti positivi, mentre le guarigioni notificate dalla Asl sono state 36. Come nel giorno di Pasqua, anche a Pasquetta non sono state effettuate vaccinazioni.