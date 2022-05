Coronavirus Latina, 450 casi in un giorno in provincia, 2.986 nella prima settimana di maggio

Si mantiene stabile la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: oggi, sabato 7 maggio, sono 450 i nuovi casi riportati nel bollettino che la Asl ha diffuso nel tardo pomeriggio, in linea con i numeri fatti registrare negli ultimi tre giorni. Sono quasi 3mila (nello specifico 2.986 con una media di 426 al giorno) i positivi totali accertati in questa prima settimana del mese di maggio che ha coinciso anche con l’entrata in vigore delle nuove regole sull’uso delle mascherine e del Green Pass. Gli effetti delle nuove disposizioni sembrano al momento non aver avuto impatto sulla curva, ma per conferme bisognerà comunque attendere i prossimi giorni.

I contagi nei singoli comuni della provincia

I casi di oggi sono stati rilevati in 26 dei 33 comuni della provincia: 112 sono a Latina città e 81 ad Aprilia dove si registrano i dati più alti di oggi. Altri 21 casi sono poi a Cisterna, 15 a Cori, 20 a Fondi, 33 a Formia, 5 rispettivamente a Gaeta ed Itri, 1 a Lenola, 4 a Maenza, 14 a Minturno e 3 a Monte San Biagio; un caso è stato accertato nel territorio di Norma, 7 a Priverno, un altro a Prossedi e altri 7 a Roccagorga; 17 sono a Sabaudia, 9 a San Felice Circeo, 5 a Santi Cosma e Damiano, 11 a Sermoneta, 30 a Sezze e altri 11 a Sonnino; 2 sono a Sperlonga e 23 infine a Terracina.

Nessun decesso e 2 ricoveri in provincia

Per il terzo giorno connettivo, poi, nel bollettino della Asl non sono riportati nuovi decessi che in totale dall’inizio del mese sono 4 dall’inizio del mese; nelle scorse 24 ore, poi, sono stati effettuati 2 ricoveri e notificate 108 guarigioni dalla Asl.

La campagna vaccinale

Ultimo dato quello delle vaccinazioni che nella giornata di ieri sono state in totale 197, una sola delle quali pediatrica (una prima dose ad un bambino di età tra i 5 e gli 11 anni); sono state 146 le quarte dosi.