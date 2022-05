Coronavirus Latina: incidenza dimezzata in un mese, ma è tra le più alte nel Lazio e in Italia

E’ in calo nella provincia di Latina l’incidenza dei casi da coronavirus che però si conferma tra le iù alte nel Lazio e nell’intero Paese. E’ uno dei dati che emergono dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che nel periodo compreso tra il 4 e il 10 maggio rileva, rispetto alla settimana precedente, una diminuzione di nuovi casi in tutta Italia (286.350 vs 394.945, pari a -27,5%) come anche dei decessi (842 vs 962, pari a -12,5%, di cui 60 riferiti a periodi precedenti).

In discesa anche il numero degli attuali positivi (1.082.972 vs 1.199.960, -116.988, pari a -9,7%), delle persone in isolamento domiciliare (1.074.035 vs 1.189.899, -115.864, pari a -9,7%), dei ricoveri con sintomi (8.579 vs 9.695, -1.116, pari a -11,5%) e le terapie intensive (358 vs 366, -8, pari a -2,2%). Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, sottolinea che “prosegue la discesa del numero di nuovi casi settimanali, -27,5%, che si attestano a quota 286mila con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 41mila casi giornalieri, a fronte tuttavia di un calo del 23,6% dei tamponi totali”.

Un andamento questo che, come emerso dal bollettino settimanale della Asl pontina diffuso nei giorni scorsi, si conferma anche nel territorio della provincia di Latina dove la riduzione del numero dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente è stata quasi del 24% (leggi qui per conoscere tutti i dati aggiornati).

Ma nel territorio pontino l’incidenza resta comunque tra le più alte in Italia, pari a 538 casi per 100mila abitanti e nel Lazio seconda solo dietro al dato di Frosinone (539). Un dato dimezzato rispetto a quello dell’inizio del mese di aprile quando l’incidenza era di 1.031 casi. Oltre alle due del Lazio sono altre 46 le province in tutto il Paese dove nell’ultima settimana l’incidenza supera i 500 casi per 100mila abitanti: Chieti (897), Ascoli Piceno (818), Pescara (783), Teramo (768), Avellino (726), Catanzaro (700), Benevento (698), Crotone (674), Isernia (669), Salerno (669), Sud Sardegna (660), Campobasso (656), Fermo (626), Vicenza (625), Padova (623), Cagliari (620), Oristano (619), Caserta (610), Perugia (610), Macerata (607), L'Aquila (605), Potenza (603), Bari (599), Taranto (597), La Spezia (596), Treviso (575), Ravenna (572), Rovigo (569), Terni (562), Matera (561), Siracusa (553), Ancona (550), Venezia (548), Modena (548), Brindisi (544),, Reggio nell'Emilia (538), Rieti (533), Cosenza (527), Verona (525), Ragusa (523), Siena (520), Bologna (520), Parma (515), Messina (511), Caltanissetta (507) e Verbano-Cusio-Ossola (502).