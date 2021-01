Scuola e covid, gli studenti di Latina si mobilitano e incontrano il prefetto

Anche gli studenti di Latina si sono mobilitati aderendo allo sciopero organizzato per la giornata dell'11 gennaio con l'obiettivo di chiedere un rientro in classe e la ripresa delle lezioni in presenza in sicurezza. "Più di 100 studenti in assemblea e circa 1000 hanno seguito la diretta interagendo e commentando, dandoci modo di raccogliere le problematiche e le proposte della comunità studentesca - ha spiegato la Rete degli studenti medi di Latina - Quanto emerso dall’assemblea è stato poi tradotto in una lettera indirizzata al Prefetto di Latina, che ci ha ricevuti durante il presidio organizzato in Piazza della Libertà, lo stesso pomeriggio".



"L’incontro con il Prefetto - hanno spiegato ancora gli studenti - si è rivelato estremamente utile, ma rappresenta solo l’inizio. Parteciperemo ad un secondo incontro che veda come interlocutori non solo il nostro sindacato e la Prefettura, ma tutta la comunità studentesca e le varie istituzioni che hanno l’onere di amministrare la scuola. Fiduciosi del sincero desiderio delle istituzioni di ascoltarci e collaborare, attendiamo di avere l’opportunità di illustrare le nostre proposte sotto un profilo tecnico e operativo, al fine di fare la nostra parte per garantire agli studenti il diritto all’istruzione".

Intanto nei giorni scorsi i sindacati della scuola hanno presentato al Prefetto Maurizio Falco una lista di priorità per il rientro in classe in sicurezza.