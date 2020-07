Coronavirus: zero contagi in provincia, sei in totale nel Lazio ma la metà di "importazione"

Dopo i due contagi di ieri, 21 luglio, nel comune di Sabaudia e riferiti a due cittadini di nazionalità indiana, il bollettino odierno della Asl pontina non segnala nuovi casi sul territorio. Il numero totale resta quindi fermo a 590 casi da inizio pandemia, 37 gli attuali positivi. Sono invece pazienti ricoverati e 16 quelli trattati a domicilio. Resta fermo a 516 anche il numero dei pazienti guariti.

Coronavirus: sei nuovi casi nel Lazio, la metà di importazione

Sei soli casi in tutta la Regione registrati nelle ultime 24 ore, la metà dei quali ancora una volta sono di "importazione": un caso di nazionalità del Bangladesh, un caso da Romania e un caso da Moldavia. Nello specifico, nella Asl Roma 2 si registra un nuovo caso, una persona di nazionalità del Bangladesh riferita all’esito dei tamponi sulla comunità del Bangladesh richiamata al drive-in. Un decesso di un uomo di 85 anni al Policlinico Umberto I. Nella Asl Roma 3 un decesso: si tratta di una donna di 89 anni al San Camillo. Nella Asl Roma 6 sono due i nuovi casi nelle ultime 24 ore, uno riguarda una donna moldava di rientro dal Paese di origine e un secondo caso riguarda una persona di rientro dalla Romania. Avviate le procedure del contact tracing internazionale. Infine per quanto riguarda le province non si registrano nuovi casi e decessi.

Nella regione trattati 8.456 pazienti

Entrando nel dettaglio dei numeri, il totale dei casi esaminati nel Lazio è di 8.456, i guariti sono 6.722 (8 più di ieri), i deceduti 853. Gli attuali pazienti ancora positivi sono invece 881, di ci 175 ricoverati non in terapia intensiva, 9 in terapia intensiva e 697 trattati in isolamento domiciliare.

Zingaretti: "Per ora no obbligo di mascherine, ma i sindaci devono limitare assembramenti

“Stiamo monitorando con attenzione la situazione e ringrazio tutto il personale sanitario impegnato nel controllo del territorio. Per ora non procederemo con una ordinanza su obbligo mascherina, ma riprenderemo una forte campagna di informazione per invitare tutti alla responsabilità e a rispettare le regole. Faccio un appello ai sindaci a emettere, lì dove necessario, ordinanze per limitare ed evitare assembramenti. La nuova campagna invita tutti a non diventare complici del Covid 19". Sono le parole del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha rilanciato le misure di sicurezza per contenere i contagi che, come dimostrano i numeri, risultano in crescita in tutti i comuni. Nessuna ordinanza per il momento sull'obbligo di mascherine ma il presidente ha appunto lanciato un appello ai sindaci a monitorare il territorio di competenza e ad intervenire, dove necessario, limitando gli assembramenti.

Coronavirus Latina, la mappa dei contagi in provincia

Sono ora 11 i comuni pontini di nuovo toccati dal covid. Si tratta in particolare di Aprilia, con 6 casi, e di Latina, che ne ha registrati 5 negli ultimi 15 giorni, ma anche Formia dove si sono registrati 4 contagi all’interno dello stesso nucleo familiare un altro accertato la scorsa settimana. Tre casi a Sabaudia, due a Minturno e Terracina, e uno nei comuni di Pontinia, Cisterna, San Felice Circeo, Castelforte, Fondi.

Sabaudia: controlli nella comunità indiana

"In merito ai tre contagiati residenti a Sabaudia, le autorità preposte stanno applicando tutti i protocolli del caso, risalendo ai contatti avuti dagli stessi nell’ultimo periodo e circoscrivendo gli ambiti". E il chiarimento e la rassicurazione che arriva dal sindaco Giada Gervasi sui nuovi contagiati nell'ambito della comunità indiana (la notizia).

