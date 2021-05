Open day vaccinale, arrivano le date a Latina: 15 e 16 maggio per le dosi Astrazeneca

Dopo l'errata diffusione della notizia dei giorni scorsi, arriva ora l'ufficialità di un open day vaccinale anche in provincia di Latina. La Asl ha comunicato le date: saranno sabato 15 e domenica 16 maggio.

I punti di somministrazione, esclusivamente del vaccino Astrazeneca, saranno quelli di Latina e Formia e le due giornate saranno aperte agli over 40 (dunque i dati 1981 e anni precedenti). Le modalità di regolazione dell'accesso saranno comunicate in seguito. Le sedi invece saranno:

Latina presso il teatro San Francesco in via dei Cappuccini, dalle 19 alle 24 del 15 e del 16 maggio per un numero stimato di 300 dosi giornaliere;

Formia presso l'amministrazione provinciale di via Olivastro Spaventola, dalle 19 alle 24 del 15 e 16 maggio per un numero stimato di 200 dosi giornaliere.