Coronavirus, la Asl: da dicembre terza dose alla popolazione over 18

A partire dal 1 dicembre si allarga la platea di chi potreà ricevere la dose booster di vaccino. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il ministro Speranza e ora anche la Asl di Latina ribadisce che dall'inizio del prossimo mese la dose di richiamo sarà garantita a tutta la popolazione sopra i 18 anni.

L’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose ‘booster’ con vaccino a m-RNA, (Pfizer o Moderna, considerati sostanzialmente equivalenti) alle categorie per cui è già raccomandata e nei dosaggi autorizzati, è aggiornato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato. Nel Lazio sarà sempre possibile dunque prenotarsi attraverso il sito, fornendo i dati della tessera sanitaria e scegliendo l'hub vaccinale.

Intanto, negli open day del Lazio organizzati nella giornata di ieri, domenica 28 novembre, si è registrato un sold out. Tutte le dosi a disposizione sono state somministrate, anche nei due hub vaccinali della provincia, la ex Rossi sud e il centro commerciale Itaca. Crescono poi le vaccinazioni somministrate anche a chi non aveva mai ricevuto nessuna dose. Sabato scorso nel Lazio 4mila somministrazioni di prime dose, che fa superare alla regione la quota complessiva di 9,3 milioni di vaccinazioni.