Coronavirus, nel Lazio 91 nuovi contagi e 5 decessi. Incidenza ancora in calo

Resta ormai stabilmente sotto i cento - per il sesto giorno consecutivo - il numero dei contagi da coronavirus giornalieri nel Lazio: sono 91 quelli riferiti oggi dall’Assessorato alla Santà della Regione una volta terminata la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19. Anche il numero dei test totali effettuati è stabile rispetto a quello della giornata di ieri: sono 24mila in totale di cui quasi 8mila molecolari e oltre 16mila antigenici. Il rapporto tra tamponi e positivi rimane quindi all’1,1%, e scende allo 0,3% se si considerano anche gli antigenici.

Nelle scorse 24 ore, poi, sono stati registrati 5 decessi e 123 guariti, mentre continua a calare il numero dei ricoverati che ad oggi sono 224, 30 in meno nelle ultime 24 ore; diminuisce anche il dato dei pazienti gravi: sono 64, infatti, le terapie intensive occupate 10 in meno rispetto a ieri. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Assessorato regionale alla Sanità l’indice Rt è 0,66, mentre l’incidenza è di 12,83 casi ogni 100mila abitanti (una settimana fa era di 18 casi ogni 100mila abitanti).

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Dei 91 casi di oggi, 86 sono concentrati nella provincia di Roma, di cui 62 solo nella Capitale dove sono stati registrati anche i 5 decessi notificati oggi. Un solo contagio è stato riscontrato nel territorio pontino, altri 4 invece nella provincia di Frosinone. Doppio zero, per nuovi positivi e decessi, infine nelle due province di Rieti e Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 25 giugno

Ad oggi nel Lazio sono poco più di 3600 gli attuali positivi, con circa 3300 persone che non necessitano di cure ospedaliere e sono in isolaemtno domiciliare a casa; supera la quota di 345mila il numero dei contagiati totali dall’inizio della pandemia in tutta la regione con quasi 334mila persone che sono poi guarite, in 8318 purtroppo non ce l’hanno fatta.