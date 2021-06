Coronavirus Latina: i contagi rallentano ancora, uno solo in provincia. Nessun decesso

Il coronavirus rallenta ancora nella provincia di Latina dove nelle scorse 24 ore è stato registrato un solo nuovo caso, nello specifico nella città di Aprilia. Il consueto bollettino della Asl che fotografa la situazione attuale nell territorio pontino è stato diffuso nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 giugno, e conferma la crescita ad una cifra dei contagi giornalieri che si verifica ormai da una settimana con la sola eccezione dei 20 di mercoledì (ieri erano stati 5). Da sottolineare come per il secondo giorno consecutivo nella città capoluogo, Latina, non vengono accertati nuovi casi.

In totale nel mese di giugno sono arrivate a 357 le positività totali riscontrate, con una media di poco superiore alle 14 ogni giorno.

Il bollettino di oggi, poi, per l’ottavo giorno consecutivo non riporta decessi, mentre un ricovero è stato effettuato nelle scorse 24; le guarigioni notificate, infine, sono state 131.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono state 5266 quelle effettuate ieri in tutto il territorio provinciale; in totale da inizio campagna le dosi somministrate hanno quasi raggiunto la soglie di 360mila. Intanto sempre nella giornata di ieri è stato inaugurato il nuovo hub vaccinale allestito all’interno della Caserma Santa Barbara a Sabaudia.