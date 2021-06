Coronavirus, nel Lazio 51 nuovi casi ma sono 7 i decessi. Perte l’”operazione Delta”

Ha preso il via, non solo a Latina, la campagna di vaccinazione sui camper con l'obiettivo di aumentare la copertura per contrastare la variante Delta. I dati aggiornati: sono circa 3mila gli attuali positivi, scende il numero dei pazienti gravi

Si mantiene costante al curva dei contagi da coronavirus nel Lazio: sono 51 i nuovi casi comunicati oggi, mercoledì 30 giugno, dall’Assessorato alla Sanità della Regione al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 (ieri erano 5 in meno). I test che sono stati effettuati sono in totale 17mila di cui circa 7mila molecolari e oltre 10mila antigenici; il rapporto tra positivi e tamponi è oggi e allo 0,7%, ma scende allo 0,2% se si considerano anche gli antigenici.

Secondo il bollettino diffuso oggi, sono stati 7 i decessi nelle scorse 24 ore, 216 invece i guariti; si mantiene stabile il numero dei ricoverati nei reparti di area non critica degli ospedali del Lazio che sono 140, scende invece sotto quota 50 il numero delle terapie intensive occupate, che sono 49.

La campagna vaccinale

Con il report giornaliero di oggi, la Regione fa anche il punto sulla campagna vaccinale quando sono state superate le 5,2 milioni di prime dosi somministrate; raggiunto, invece, il 42% di seconde dosi sulla popolazione over 18. Ma oggi è il giorno dell’avvio della cosiddetta “operazione delta” per la vaccinazione con i camper ad accesso diretto sia in località montane, sia in località balneari. Dopo Rieti è stata la volta di Arcinazzo romano e Affile (Asl Roma 5) e di Latina (qui tutti i particolari). Domani, invece partirà l'iniziativa anche a Viterbo. "L'obiettivo - ha commentato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - è aumentare la copertura vaccinale per contrastare la variante Delta con un'iniziativa proattiva".

Coronavirus Lazio: la distribuzione dei contagi nelle province

Soffermandosi sulla distribuzione territoriale dei contagi, dei 51 totali 44 sono concentrati nella provincia di Roma, di cui 26 solo nella Capitale; altri 3 sono stati registrati nel territorio pontino e 4 nella provincia di Frosinone, nessuno invece in quelle di Viterbo e Rieti. Per quanto riguarda i decessi, sono tutti nell’area della provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 30 giugno

Sulla base dei dati di oggi, tutta la regione conta al momento poco più di 3mila attuali positivi, con circa 2800 di questi che sono in isolamento domiciliare e non necessitano di cure presso strutture ospedaliere; sono quasi 346mila i contagi totali dall’inizio della pandemia tra i residenti delle cinque province laziali; circa 334mila persone sono guarite, mentre ad oggi i decessi sono 8336.