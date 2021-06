Vaccini anti-Covid, partita la campagna itinerante: il camper della Asl al lido di Latina

E’ partita dal capoluogo pontino la campagna di vaccinazione itinerante contro il coronavirus. Il camper messo a disposizione dalla Asl ha fatto tappa al lido di Latina dove da questa mattina alle 8 sono iniziate le somministrazioni del vaccino monodose Johnson & Johnson ai cittadini di età superiore ai 18 anni, senza bisogno di prenotazione. Un’iniziativa della Regione Lazio e della Direzione Generale che si propone come obiettivo di velocizzare la campagna di immunizzazione, incrementando l’efficienza della campagna vaccinale in un momento delicato come quello che si sta vivendo in queste settimane con la diffusione della variante Delta.

Una trentina le persone, fra cui anche molti over 60, che fino alle 12 di questa mattina si sono recate preso il camper della Asl per ricevere il vaccino; dopo una prima anamnesi con il medico e la compilazione del modulo ai cittadini che hanno aderito all’iniziativa è stato poi somministrato il siero all’interno dell’unità mobile posteggiata nel parcheggio del parco Vasco De Gama, poi l’attesa dei 15 minuti sotto ad un gazebo prima di poter andare via.

Sono 150 le dosi a disposizione per ogni singola giornata. Domani si replica di nuovo a Latina, mentre la prossima tappa, quella del 2 e 3 luglio, sarà a Sabaudia, nel parco comunale. A seguire il camper della Asl si sposterà in altri centri della provincia tra cui San Felice Circeo, Terracina Sperlonga, Gaeta, Formia e Spigno Saturnia.

Il via alla campagna itinerante è stato battezzato oggi anche dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “L'obiettivo è aumentare la copertura vaccinale per contrastare la variante Delta con un'iniziativa produttiva - ha detto D’Amato -. Andiamo incontro ai cittadini che ancora non si sono vaccinati. Sarà una campagna capillare e ringrazio i nostri operatori e la collaborazione delle amministrazioni comunali".