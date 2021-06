Coronavirus, nel Lazio 143 nuovi contagi e 11 morti. In calo attuali positivi e ricoveri

Sono 143 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio oggi, mercoledì 16 giugno. Un dato che si mantiene stabile rispetto agli ultimi giorni, figlio di oltre 26mila test in tutta la regione di cui più di 11mila molecolari e (+1.321) e oltre 14mila antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,2%, ma scende allo 0,5% se si considerano anche gli antigenici.

Sono stati diffusi dall’Assessorato regionale alla Sanità i dati che scattano la fotografia sulla situazione attuale nel Lazio: nelle scorse 24 ore sono stati 11 i decessi, due in meno rispetto a ieri, 390 invece i guariti. Scende sotto quota 400 il numero dei ricoverati nei reparti di area non critica delle strutture sanitarie regionali (sono 382, 38 in meno rispetto a ieri), mentre le terapie intensive occupate sono ad oggi 85 (5 in meno in 24 ore).

Coornavirus Lazio: i contagi per provincia

Dei 143 casi totali, un terzo circa sono concentrati nella provincia di Roma (100), e 65 sono stati accertati solo nella Capitale; sono 43 quelli riscontrati nelle altre quattro province di cui 27 solo nel territorio pontino. Nelle scorse 24 nella provincia di Frosinone sono stati 15 i contagi in più, uno solo in quella di Viterbo e nessuno, infine, in quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi uno è stato registrato nella provincia di Latina, tutti gli altri in quella di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 16 giugno

Si aggiorna, quindi, il quadro generale in tutto il Lazio che conta quasi 345mila contagi totali da inizio pandemia; le persone guarite sono state oltre 330mila, 8292 i deceduti. Ad oggi sono poco più di 5200 gli attuali positivi, 4767 dei quali sono in cura presso il proprio domicilio, il restante, invece, necessita di un ricovero ospedaliero (specchietto in basso).

La campagna vaccinale

“La campagna vaccinale sta procedendo regolarmente e con serenità; negli hub tutto procede bene”: a fare il punto sulle vaccinazioni è l’assessore D’Amato dopo che nella giornata di ieri sono state effettuate 64.541 somministrazioni “al di sopra del target assegnato e con una media settimanale del +15%. Oggi - aggiunge - arriviamo a 4,4 milioni di somministrazioni complessive e superiamo 1.550.000 di seconde dosi”. Intanto ricordiamo che nel fine settimana ci sarà il secondo appuntamento con lo Junior Open Week, al termine del quale saranno 40mila i giovani tra i 12 e i 16 anni che avranno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer.

