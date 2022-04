Coronavirus, nel Lazio 3.780 nuovi casi e 15 decessi. In un giorno 54 ricoverati in più

Come ogni lunedì scende il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio: sono infatti 3.780 i nuovi casi resi noti dalla Regione con il bollettino di oggi, 11 aprile, e registrati nelle scorse 24 ore. Sono oltre 2.600 in meno rispetto al dato di domenica, ma si mantiene costante il rapporto tra positivi e tamponi che è del 14,6%. I test totali che sono stati effettuati ieri sono stati 25.828 nelle cinque province, di cui 7.076 molecolari e 18.752 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Per quanto riguarda gli altri dati, balza subito all’occhio quello dei ricoverati: sono ben 54 in più in un giorno i positivi nei reparti ordinari degli ospedali, facendo salire il totale a 1.199, mentre è stabile il numero dei pazienti gravi con 68 terapie intensive occupate in tutta la regione. Altro dato importante quello dei decessi che sono stati 15 (di cui uno nella provincia di Latina), mentre le guarigioni notificate dalle Asl sono state 5.460, più di quanti siano stati i nuovi casi.

Contagi e decessi nelle singole province

Come accade per quello regionale, sono in calo i numeri relativi ai nuovi casi anche nelle singole province. In quella di Roma i contagi accertati sono stati 3.042, di cui 2.216 nella sola Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 801, nella Asl Roma 2 sono 563, nella Asl Roma 3 sono 852, nella Asl roma 4 sono 118, nella Asl Roma 5 sono 387, nella Asl Roma 6 sono 321). Nel resto della regione sono stati riscontrate 738 nuove positività di cui 289 nel territorio pontino e 192 in quello di Frosinone, mentre 134 casi sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 123 da quella di Viterbo. Quattro dei decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Viterbo, 2 in quella di Rieti e uno in quella di Latina, gli altri 8 sono nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 11 aprile 2022

Si aggiorna il quadro in tutto il Lazio dove, in virtù del numero più alto di guariti rispetto ai nuovi casi, scende il dato degli attuali positivi che ad oggi sono circa 139mila; quasi 138mila sono le persone contagiate in cura in isolamento domiciliare, mentre il numero dei ricoverati nei vari reparti degli ospedali è salito a 1.267 (in basso tutti i dati del bollettino).