Coronavirus, 25 decessi e nuovo boom di contagi nel Lazio: sono 15.307 in un giorno

Dopo due giorni di calo si impenna nuovamente la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio: sono 15.307 i nuovi casi resi noti dalla Regione con il bollettino di oggi, venerdì 14 gennaio. Sono oltre 5mila le positività in più rispetto a ieri, ma è cresciuto anche il rapporto tra positivi e tamponi che arriva al 14,9%. Tornano sopra la soglia dei 100mila i test effettuati che in totale sono stati 102.132, di cui 28.112 molecolari e 74.020 antigenici.

Gli altri dati di oggi

Nel bollettino sono anche riportati 25 decessi, mentre le guarigioni sono state 5.204 le guarigioni. Torna a crescere il numero dei ricoverati: nei reparti ordinari degli ospedali laziali ci sono ad oggi 1.675 positivi (55 in più in un giorno), mentre come ieri le terapie intensive occupate sono 204. Secondo i dati riportati sul portale Agenas, e aggiornati ai ieri 13 gennaio, sale di un punto la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva dove arriva al 22%, mentre resta stabile al 25% quella nei reparti di area non critica. “Il valore Rt e l’incidenza nel Lazio sono più bassi di quelli nazionali - ha poi spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -; rispettivamente l’Rt è a 1.13 (1.56 valore in Italia), e l’incidenza è pari a 1.392 casi per 100mila abitanti (in Italia è di 1.988 casi per 100mia abitanti). La diffusione di Omicron invece è di 2 punti superiore al valore italiano”.

I contagi e i decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono 11.477 i contagi totali che sono stati accertati nella provincia di Roma, di cui 8.547 solo nella Capitale. Altri 3.830 sono invece in tutto il resto della Regione: 1.944 sono stati accertati dalla Asl pontina, altri 833 da quella di Frosinone, 644 da quella di Rieti e 409 da quella di Viterbo. Tre dei decessi sono stati invece registrati in Ciociaria, altrettanti nel reatino e uno nella Tuscia; tutti gli altri sono nella provincia di Roma.

Bollettino di oggi in tutto il Lazio

Supera quota 200mila il numero degli attuali positivi in tutto il Lazio: questo il dato che racconta la situazione ad oggi nella regione dove da inizio pandemia sono stati più di 670mila i contagi totali. I positivi in cura in isolamento domiciliare sono più di 202mila, mentre quasi 1.900 sono i ricoverati nei vari reparti degli ospedali. I deceduti da inizio pandemia sono quasi 9.500.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ieri è stato raggiunto il nuovo dato record di più di 71mila dosi giornaliere. Sono più di 2,7 milioni, invece le booster somministrate ad oltre il 52% degli over 12. Per la giornata di domenica intanto, è previsto un open day proprio per le dosi booster riservato alla fascia tra i 12 e 17 anni; in provincia di Latina le somministrazioni sono previste all’ex Rossi Sud (qui tutte le informazioni).