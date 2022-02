Coronavirus: 6.531 nuovi contagi nel Lazio, ma i guariti sono quasi il triplo. I decessi sono 23

Si mantiene stabile il numero dei nuovi casi di coronavirus nel Lazio nelle ultime 24 ore che vedono però tornare a salire il rapporto tra positivi e tamponi. I contagi di cui ha dato notizia oggi, mercoledì 16 febbraio, la Regione con il consueto bollettino diffuso nel pomeriggio sono 6.531 (876 in meno rispetto a ieri) registrati sulla base di 58.792 test processati in totale, di cui sono 13.862 molecolari e 44.930 antigenici. Il rapporto tra postivi e tamponi è dell’11,1% quasi un punto e mezzo più alto del 9,8% di ieri.

Trend in discesa dei ricoveri, record di guariti

E arriva dai ricoveri la buona notizia di oggi: i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali del Lazio sono 34 in meno in un giorno, ed in totale sono 1.844 mentre scende di 9 unità il numero delle terapie intensive occupate che in totale sono 166. Altra nota incoraggiante quella dei guariti che nel bollettino di oggi sono 17.295, mentre i decessi sono stati 23, tre dei quali nella provincia di Latina. “Prosegue il trend in discesa dei ricoveri - commenta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - e oggi registrato anche il record di guariti che sono quasi il triplo dei nuovi casi positivi. Il Lazio - aggiunge poi - è la prima regione per somministrazione di anticorpi monoclonali e pillole antivirali”.

Contagi e decessi nelle singole province

Buona parte dei nuovi contagi di oggi sono concentrati nella provincia di Roma, dove se ne contano 4.631, e di questi 2.816 sono solo nella Capitale, mentre sono 1.900 quelli che sono stati accertati nel resto della regione: 780 sono nel territorio pontino e 567 in quello ciociaro, mentre 342 casi sono stati riscontrati dalla Asl di Viterbo e 211 da quella di Rieti. Nel bollettino sono poi riportati 4 decessi nella Tuscia e 3, come detto, nella provincia di Latina mentre 16 sono nella provincia romana.

Bollettino del Lazio di oggi 16 febbraio 2022

Scende sensibilmente (in virtù del numero più alto di guariti rispetto ai nuovi casi) il dato degli attuali positivi che ad oggi nel Lazio sono quasi 222mila, e sono 10.787 in meno in un giorno. In calo, quindi, il numero dei ricoverati che in totale sono 2.010 (ieri erano 2.053). In 24 ore, poi, sono 10.744 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare e che in totale sono meno di 220mila (nella tabella in basso tutti i dati).