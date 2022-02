Vaccini senza prenotazione nel Lazio: dal 16 febbraio accesso libero negli hub

Vaccini senza prenotazione in tutto il Lazio in qualsiasi orario di apertura dei centri, e non più solo di pomeriggio. La novità è stata annunciata dalla Regione con il bollettino di ieri e sarà in vigore da oggi, mercoledì 16 febbraio.

In questo modo tutti gli hub del Lazio dove vengono somministrate le dosi di vaccino contro il coronavirus saranno ad accesso libero. Un modo, spiega l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, per favorire così proprio l’adesione alla campagna vaccinale, in un momento cruciale come questo per la battaglia alla diffusione del coronavirus.

Facendo il punto della campagna vaccinale nel Lazio, sono più di 13 milioni le dosi inoculate in tutto il Lazio, e sono state superate le 3,7 milioni di booster con una copertura del 78% della popolazione adulta. Per quanto riguarda invece la vaccinazione pediatrica, invece, nella fascia tra i 5 e gli 11 anni sono oltre 142mila i bambini che hanno ricevuto almeno la prima dose.