Coronavirus, 4.917 nuovi casi nel Lazio, 11 i decessi. In una settimana 300 ricoverati in meno

Sono poco meno di 5mila i contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio dove si conferma ancora il trend di decrescita della curva iniziato nei giorni scorsi. I nuovi casi riportati nel bollettino di oggi, domenica 20 febbraio, sono 4.917, circa 600 in meno rispetto a ieri. Ma è anche leggermente più basso il numero dei test totali effettuati nelle scorse 24 ore che sono stati 45.581, di cui 10.193 molecolari e 35.388 antigenici; il rapporto tra positivi e tamponi si attesta sul 10,7% (ieri era del 10,1%).

Tutti gli altri dati

Nel report giornaliero di oggi sono contenuti anche tutti gli altri dati che aggiornano la situazione nel Lazio. I decessi riportati sono 11 e le guarigioni notificate dalle varie Asl locali sono state 7.800. Scende ulteriormente, e questa è l’altra notizia importante, il numero dei ricoverati: i positivi nei reparti di area non critica sono 1.641, 18 in meno rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 147 (-1).

I contagi e i decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi casi, 3.568 sono nella provincia di Roma, e di questi 2.120 sono concentrati nella Capitale; gli altri 1.349 sono invece nel resto della Regione: 458 sono stati accertati nel territorio pontino e 444 in quello ciociaro, altri 242 dalla Asl di Viterbo e 205 da quella di Rieti. Tre degli 11 decessi di cui ha dato notizia l'Assessorato alla Sanità del Lazio sono stati registrati nella provincia di Latina, due in quella di Viterbo e uno in quella di Frosinone, gli altri 5 sono a Roma.

Bollettino del Lazio di oggi 20 febbraio 2022

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio, dove scende ancora e si conferma sotto quota 200mila il numero degli attuali positivi, ben 47mila in meno nell’ultima settimana. Sono circa 195mila i contagiati in isolamento domiciliare, mentre sono 1.788 i ricoverati nei vari reparti degli ospedali del Lazio, mentre domenica scorsa, 13 febbraio, erano 2.092. I casi totali accertati in questi due anni di pandemia sono più di un milione, mentre sono 83mila le guarigioni; più di 10.300 i deceduti.