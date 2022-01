Coronavirus, 31 decessi e 17.165 contagi in un giorno nel Lazio. Ma è record di guarigioni

Più che raddoppiano rispetto a quello di ieri il dato dei contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio, ma aumenta, e di molto, anche il numero dei tamponi che sono stati effettuati. Secondo ill bollettino diffuso dalla Regione nel pomeriggio di oggi, martedì 25 gennaio, i nuovi casi sono 17.165 (9.543 in più rispetto a ieri), accertati su 153.322 test totali, di cui 23.478 molecolari e 128.844 antigenici, il dato più alto di sempre. Scende dunque, nelle ultime 24 ore, il rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sull’11,1%.

Tutti gli altri dati nel Lazio

Resta ancora alto il dato dei decessi che in tutto il Lazio sono stati 31 (due dei quali nella provincia di Latina). Ma nel bollettino di oggi è anche riportato il record di guarigioni, che nelle scorse 24 ore sono state 10.256. Aumenta ancora, purtroppo, poi il numero dei ricoverati che sono quasi 2.300: nello specifico i pazienti positivi nei reparti ordinari del Lazio sono 2.065 (18 in più in un giorno) e nelle terapie intensive sono 206 (+4). Sale, secondo i dati riportati sul portale Agenas, la percentuale di occupazione dei posti letto che arriva al 32% nei reparti di area non critica, mentre scende al 21% quella nelel terapie intensive.

I contagi e i decessi nelle singole province

Sono dati in crescita, rispetto a ieri, quelli che arrivano da tutte le province del Lazio. In quella di Roma nelle ultime 24 ore sono stati accertati quasi 13mila contagi (nello specifico sono 12.853), di cui 8.452 solo nella Capitale. Altri 4.312 sono nel resto della regione: di questi 1.877 sono nel territorio pontino mentre 1.213 sono stati riscontrati dalla Asl di Frosinone, 869 da quella di Viterbo e 353 da quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, 3 ne sono stati registrati nella provincia di Frosinone, 2 rispettivamente in quelle di Latina e Viterbo e uno nel reatino; tutti gli altri sono nella provincia di Roma.

Bollettino di oggi 25 gennaio nel Lazio

Ha superato quota 800mila il numero dei contagi totali accertati nel Lazio; le guarigioni sono circa 522mila, mentre i decessi sono arrivati a sfiorare quota 9.700. Sale ancora anche il numero degli attuali positivi che sono quasi 280mila; fortunatamente la maggior parte - circa 276mila persone - non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale: superata la quota di 12,4 milioni di dosi somministrate in tutto il Lazio di cui 3,2 milioni sono di richiamo raggiungendo il 67% della popolazione adulta. Oltre 110mila sono quelle che hanno interessato i giovani di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, mentre per il 2 febbraio si sta organizzando un open day dedicato alle donne in gravidanza o in allattamento.