Coronavirus, nel Lazio 15 morti e 5.614 nuovi casi. Rapporto tra positivi e tamponi al 12,7%

Dopo i numeri record fatti registrare a cavallo dei giorni di Capodanno, scende il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio; un effetto anche del numero più basso dei tamponi che sono stati effettuati nei primi giorni di questo 2021, così come accaduto anche nella provincia di Latina. I nuovi casi comunicati oggi, lunedì 3 gennaio, dalla Regione con il consueto bollettino sono 5.614 (2.379 in meno rispetto a ieri), a fronte di 43.902 test total, di cui su 16.065 molecolari e 27.837 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi scende decisamente rispetto alla giornata di ieri (era al 22%) e si attesta sul 12,7%.

Gli altri dati

Da segnalare nel report giornaliero di oggi del Lazio il numero dei decessi: nelle scorse 24 ore sono stati infatti 15, come ieri, come anche quello dei ricoverati che sono tornati a crescere: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali sono 1.199 (26 in più in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono ad oggi 158 (+6). Secondo i dati riportati sul portale Agenas, l’occupazione dei posti letto nei reparti di area medica allo stato attuale è del 18%, mentre nelle terapie intensive al 16%. Nelle scorse 24 ore, poi, le guarigioni notificate dalle diverse Asl sono state 1.234.

I contagi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi casi di oggi, sono 4.745 in tutta la provincia di Roma, di cui 2.961 solo nella Capitale; nel resto della regione se ne contano invece 869: di questi 230 sono stati accertati dalla Asl di Rieti, 227 da quella di Frosinone, 208 da quella pontina e infine 204 da quella di Viterbo. Tre dei 15 decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Latina e due in quella di Frosinone, tutti gli altri in quella di Roma.

Il bollettino del 3 gennaio 222

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove il numero degli attuali positivi si avvicina alla quota dei 100mila. Circa 1.350 di questi sono ricoverati negli ospedali mentre circa 93mila sono invece in cura in isolamento domiciliare. I contagi totali accertati dall’inizio pandemia in tutta la regione hanno superato la soglia di 530mila; circa 427mila sono le guarigioni, mentre i decessi sono arrivati a 9.305.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale: ieri sono state oltre 43mila le dosi somministrate in tutto il Lazio. “Siamo al 90,5% di seconde dosi per over 12 - ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato illustrando gli ultimi dati, mentre la fascia 5-11 anni è al 12% di copertura con oltre 42mial vaccinazioni. La fiaccai 12-19 anni all’80% con oltre 342mila somministrazioni. Con le terze dosi abbiamo superato il43% degli adulti, con oltre 2,1 milioni di somministrazioni”.