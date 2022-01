Coronavirus: 6.615 nuovi casi nel Lazio ma i guariti sono quasi il doppio, 29 i decessi

Come era stato anticipato dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, è in calo il numero dei nuovi casi di coronavirus oggi, sia rispetto alla giornata di ieri - ma va detto che è più basso anche il numero dei tamponi - che rispetto a lunedì della scorsa settimana. I contagi di cui è stata data notizia oggi, lunedì 31 gennaio, con il bollettino sono 6.615, quasi 5mila in meno rispetto a ieri e un migliaio in meno rispetto a sette giorni fa. I test totali sono stati 58.136, di cui 17.707 molecolari e 40.429 antigenici. Scende, così, il rapporto tra positivi e tamponi che è dell’11,3% (ieri era del 12,7%).

Gli altri dati nel Lazio

E’ alto, invece, il numero dei decessi riportati nel bollettino di oggi, ben 29 ma spiegano dalla Regione, sono compresi anche recuperi di mancate notifiche; le guarigioni notificate nelle scorse 24 ore, invece, sono state quasi il doppio rispetto ai nuovi casi, vale a dire 11.631. Riguardo ai ricoverati, il dato totale si mantiene quasi stabile rispetto a ieri: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 2.145 (uno in meno in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 206 (+2). Intanto, fa sapere l’assessore D’Amato, sono in corso “i lavori con Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri) per il recupero degli interventi chirurgici. Nel 2021 sono stati complessivamente 210mila gli interventi chirurgici: + 9mila rispetto al 2020 e - 20mila rispetto al 2019. L’obiettivo nel 2022 e’ quello di tornare ai livelli della pre-pandemia. Ho chiesto ai direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere di fare un piano straordinario di attività di screening oncologici (mammella, colon retto e cervice uterina): nel 2021 sono stati + 80mila rispetto al 2020, ma ancora indietro rispetto al 2019. Gli screening sono sicuri e gratuiti. L’invito è quello di non rimandare per paura del Covid".

I contagi e i decessi nelle singole province

La maggior parte dei contagi di oggi sono nella provincia di Roma, 5.498 in totale, di cui 3.865 solo nella Capitale; nel resto della regione ne son stati accertati invece 1.117: di questi 529 sono nel territorio pontino e 276 in quello della Tuscia, 267 sono in Ciociaria e solo 45 quelli accertati nel reatino. I decessi sono stati poi registrati in tutte e cinque le province: 3 sono in quella di Frosinone, 2 in quella di Latina e uno rispettivamente in quelle di Rieti e Viterbo, gli altri 22 sono a Roma.

Il bollettino di oggi nel Lazio

Scende rispetto alla giornata di ieri in tutta la regione il numero degli attuali positivi che sono quasi 287mila; di questi circa 284mila fortunatamente non necessitano di ospedalizzazione e sono in isolamento domiciliare, mentre sono circa 2.351 i ricoverati nei diversi reparti degli ospedali del Lazio. I contagi totali in questi due anni di pandemia sono circa 882mila: le guarigioni notificate sono state quasi 586mila, mentre sono 9.823 i deceduti.