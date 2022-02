Coronavirus: nel Lazio schizzano i decessi, sono 41. I nuovi casi sono 11.715, in calo i ricoverati

Resta stabile la curva dei contagi da coronavirus oggi nel Lazio, ma conosce un importante aumento invece il numero dei decessi: questi alcuni dei dati riportati nel bollettino di oggi, venerdì 4 febbraio, che la Regione ha diffuso nel pomeriggio. I nuovi casi sono 11.715 ma comprensivi di 1.169 recuperi di notifiche che arrivano dalla Asl di Latina; scende leggermente rispetto alla giornata di ieri il rapporto tra positivi e tamponi che è del 10,9% (ieri era dell’11,4%). I tamponi che sono stati effettuati da Asl locali e farmacie nelle cinque province del Lazio sono stati 107.420, di cui 24.501 molecolari e 82.919 antigenici.

“Continua il trend in discesa dei casi su base settimanale” commenta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che annuncia una novità: “Arrivata allo Spallanzani la pillola antivirale Paxlovid; parte il reclutamento. Bisogna concentrare l’attenzione sulla fascia di età 40-49 anni, ovvero quella più numerosa per i non vaccinati”.

Gli altri dati nel Lazio

Come detto è alto, ancor più di quello degli ultimi giorni, il numero dei decessi: sono 41 quelli riportati nel bollettino che però, precisano dalla Regione, tengono conto di un recupero di notifiche. Anche oggi il numero delle guarigioni notificate nelle ultime 24 ore è più alto di quello dei nuovi casi e arriva a 14.605; buone notizie arrivano anche dal dato dei ricoverati che scende rispetto a ieri, anche se aumenta il numero dei pazienti gravi. Nei reparti ordinari degli ospedali sono 2.077 i pazienti ricoverati, 27 in meno in un giorno, mentre sono 196 le terapie intensive occupate (+4).

Contagi e decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono 7.839 i contagi che sono stati accertati in tutta la provincia di Roma, di cui 4.931 sono solo nella Capitale; altri 3.876 sono invece nel resto della regione: i casi notificati dalla Asl di Latina sono 2.052 (ma compresi i 1.169 recuperi), 748 sono quelli riscontrati invece dalla Asl di Frosinone, 586 da quella di Viterbo e 490 da quella di Rieti. Due dei decessi sono stati poi registrati nella Tuscia, uno rispettivamente nel territorio pontino e in quello ciociaro; gli altri 37 sono nella provincia di Roma.

Il bollettino del Lazio di oggi 4 febbraio

Scende ancora il numero degli attuali positivi in tutto il Lazio che sono ad oggi poco più di 278mila: di questi quasi 276mila sono in isolamento domiciliare e non necessitano di ospedalizzazione, mentre 2.273 sono i ricoverati totali. I contagi in questi due anni di pandemia sono arrivati a 928mila; 640mila sono le guarigioni totali, 9.941 i deceduti.