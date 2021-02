Coronavirus, a Ponza e Ventotene vaccinazioni nei poliambulatori delle isole

Torna sotto controllo la situazione dei contagi sull'isola di Ponza, dopo il focolaio familiare che era stato registrato negli ultimi giorni. I primi casi riguardavano infatti una donna e la figlia rientrate a Formia dall'isola, poi il marito e altri componenti della famiglia. A questi contagi se ne erano aggiunti altri cinque con diverso link epidemiologico. L'incidenza rispetto al numero di abitanti (circa 3.300) è stata però ritenuta non tale da istituire la zona rossa Il sindaco Francesco Ferraiuolo ha intanto disposto la chiusura delle scuole dell'isola e predisposto la vigilanza delle forze dell'ordine per verificare il rispetto della quarantena,

Un'altra novità che riguarda Ponza e anche Ventotene è relativa poi dosi di vaccino, che potranno essere somministrate direttamente sulle isole senza costringere i residenti a spostarsi. Si parte lunedì 1 marzo con le vaccinazioni a Ponza che proseguiranno il giorno successivo. Mentre la tappa a Ventotene è calendarizzata nell’unica giornata di giovedì 4 marzo visto il minor numero di soggetti anziani. Saranno presenti, nella prima giornata di vaccinazioni,il direttore sanitario della Asl di Latina Giuseppe Visconti; Loreto Bevilacqua, responsabile del Piano vaccinale della Asl pontina, Roberto Masiero ‘OperationHub manager’ e Walter Battisti, direttore dell’Uoc dei ‘Flussi informatici aziendali’ della Asl di Latina.

“Per le isole di Ponza e Ventotene - spiega Bevilacqua - abbiamo dovuto adottare un sistema diverso di registrazione per la prenotazione. Gli utenti over 80 si sono prenotati infatti direttamente tramite un link gestito dai due Comuni. Se avessimo aperto le normali agende, tramite la piattaforma della Regione Lazio, avremmo rischiato di trovare in carico alle Isole anche la prenotazione degli utenti dalla terra ferma. E questo come facilmente si può immaginare avrebbe comportato delle grosse difficoltà logistiche di trasporto del vaccino. Il vaccino che verrà utilizzato, come in tutta la campagna vaccinale over 80 - precisa ancora - è quello di Pfizer. Visto la difficoltà di raggiungere le isole verranno vaccinate. lo stesso giorno anche le forze ordine, la polizia municipale e tutti i soggetti che presentano delle comorbilità importanti anche se non over 80 che risiedono sul posto”.

“I vaccini trasportati dalla Guardia di Finanza, una volta arrivati sulle isole verranno portati nei Poliambulatori dove avverranno le somministrazioni - aggiunge il responsabile del piano vaccinazioni.della Asl pontina - Auspico che l’organizzazione sia perfetta. Sull’isola è chiaro ci sarà una attenzione particolare perché vogliamo vaccinare quante più persone possibili visto la chiara difficoltà degli isolani di poter raggiungere la terra ferma”.