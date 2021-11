Vaccini ai bambini under 12, il Lazio vuole farsi trovare pronto: “Stiamo predisponendo il piano”

Il tema della vaccinazione anti-coronavirus anche sui bambini under 12 è particolarmente caldo negli ultimi giorni. Mentre il vaccino Pfizer in Italia dovrebbe essere approvato anche per i bambini dai 5 agli 11 anni entro Natale secondo le ultime previsioni, è di poche ore fa la notizia che Moderna ha chiesto il via libera in Ue al suo vaccino anti-Covid per la fascia d'età 6-11 anni. L'azienda americana ha annunciato oggi di aver presentato la domanda per ottenere dall'Agenzia europea del farmaco Ema la variazione dell'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio.

La Regione Lazio intende comunque farsi trovare pronta e sta predisponendo “il piano per l’eventuale vaccinazione della fascia 5/11 anni con i pediatri che prenderanno in carico le famiglie e i piccoli”. L’annuncio da parte dell’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato con il bollettino di oggi, 9 novembre.

“Ovviamente attendiamo indicazioni ufficiali - ha precisato D’Amato -, ma la macchina organizzativa si è messa in moto. Su Roma sono previsti 15 centri dedicati aperti in orario pomeridiano e nei weekend per favorire la massima partecipazione, e lo stesso avverrà anche nelle province”.