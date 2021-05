Coronavirus, il Lazio vuole vaccinare i maturandi prima degli esami. Si pensa ad un open day

La Regione Lazio pensa ad un open day delle vaccinazioni contro il coronavirus da riservare agli studenti che affronteranno gli esami di maturità e da fare entro il 2 giugno.

A confermare la notizia è l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato anche sulla scorta dell’iniziativa che nel fine settimana ha visto organizzare in 21 hub di tutto il Lazio gli open day con il vaccino AstraZeneca per gli over 40.

"Pensiamo sia importante far svolgere in tranquillità gli esami di maturità. La gran parte del personale docente e non docente avrà avuto il vaccino, ed è importante che lo siano anche i maturandi” ha spiegato D’Amato all’Ansa. Le modalità che sono al momento allo studio sono proprio quelle che hanno consentito di organizzare l’open day questo weekend. “Stiamo studiando le modalità operative, sicuramente utilizzeremo la app dell'open day tre click dopo 48 ore il vaccino".

Ad intervenire sul tema anche il presidente della Regione, Nicola Zingaretti. “Vaccinare i maturandi ora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con i vaccini e pensando a tutti. È giusto pensare a ragazzi e ragazze che hanno di fronte questa prova, dopo 2 anni difficili anche per lo studio e la vita sociale” ha dichiarato il governatore del Lazio su Twitter.