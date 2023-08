Ferragosto, il messaggio della sindaca Celentano e il pensiero a chi lavora anche in un giorno di festa

Quella di Ferragosto è sicuramente la giornata più attesa dell’estate, quella in cui ci si riunisce per trascorrere ore insieme in famiglia o tra gli amici. Non importa quale sia la location o l’evento a cui si desidera partecipare e che si vuole organizzare, l’importante è riuscire a vivere delle ore in serenità. Ma c’è anche in questo giorno è al lavoro, al servizio degli altri. Ed è anche a loro che è andato il pensiero della sindaca di Latina Matide Celentano che oggi, 15 agosto, ha voluto rivolgere all’intera città il suo messaggio di auguri.

“Buon Ferragosto a tutti i cittadini di Latina, a coloro che in questo giorno di festa hanno la possibilità di rilassarsi, ma anche e soprattutto a coloro che per motivi di servizio continueranno a lavorare per il bene della comunità e a coloro che, nel prendersi cura delle persone fragili, non staccheranno la spina. Che sia per tutti un giorno di riflessione, di buoni propositi, di pace e serenità, per fare della nostra comunità un’appartenenza comune, permeata di partecipazione e condivisione, impreziosita dalla solidarietà”.

"Il Ferragosto - ha aggiunto la prima cittadina - è la festa più attesa dell'estate, sin dall’antichità. La locuzione deriva dal latino feriae Augusti (riposo di Augusto), in onore di Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, da cui prende il nome il mese di agosto. Sono passati 2041 anni dall’istituzione della festa di Ferragosto, trasformata con l’avvento del Cattolicesimo nella giornata di celebrazione dell’Assunzione di Maria, la madre di tutte le madri. Nonostante il trascorrere di millenni, il 15 agosto rappresenta una pausa, una sosta prima di riprendere il cammino. Abbiamo bisogno di guardare al nuovo orizzonte, maturando in noi la speranza per un futuro migliore, nostro, dei nostri famigliari, delle persone che amiamo, della nostra comunità e dell’intera umanità.

E’ questo il momento in cui i nostri ragazzi già pensano a settembre, al percorso di studi, alle loro ambizioni; i genitori al loro lavoro, alla stabilità; i malati alle cure attese, per una speranza di salute; gli imprenditori a far quadrare i conti per pagare gli stipendi. Mille esempi non basterebbero a rappresentarvi tutti, miei cari concittadini. Ed è per questo che desidero raggiungere ciascuno di voi attraverso il senso di comunità, una realtà che ha bisogno di crescere, di abbracciare le diversità, di credere in un futuro migliore”.

“Nell’augurare a tutti voi buon Ferragosto - ha poi concluso la sindaca Celentano -, rivolgo un ringraziamento particolare a chi è al lavoro, penso ai camerieri, ai baristi, ai bagnini, alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, agli operatori sanitari tutti, che con spirito di abnegazione anche oggi sono in missione”.