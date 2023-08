Cosa fare a Ferragosto a Latina e provincia

Lungo ponte di Ferragosto che quest’anno cade di martedì e porterà fuori molti pontini che approfitteranno per una breve vacanza prima o dopo le ferie e molti turisti in visita nella nostra bella provincia. Cosa fare dunque in questo lungo fine settimana di Ferragosto? Oltre alle solite scampagnate, braciate con gli amici, giornate in piscina o al mare che i pontini sono soliti fare, in tutta la provincia sono tanti gli eventi in programma in questi giorni. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Il week end lungo ha portato a prolungare molte manifestazioni tipiche del Ferragosto: come lasuggestiva processione di Stella Maris a Latina quest’anno preceduta da una serie di iniziative. Anche la Festa di San Rocco prevede a Cisterna una serata di grande spettacolo con il Magicomio di Francesco Scimemi, seguita il 16 dall’atteso concerto di Raf. Anche Bassiano celebra San Rocco nel giorno di Ferragosto con giochi popolari in piazza e musica dal vivo.

Visite guidate

Per passare un Ferragosto diverso dal solito al Museo Medievale di Fossanova si terrà una visita guidata teatralizzata che permetterà di conoscere in modo inconsueto la vita dei monaci benedettini nel borgo. Sono aperti anche nel giorno di Ferragosto e visitabili anche il Giardino di Ninfa e il Giardino della Landriana.

Spettacoli dal vivo

Tanti anche gli spettacoli dal vivo da andare a vedere magari dopo una giornata in spiaggia o in piscina: a Sabaudia si terrà il concerto che unisce lirica e pop del trio di soprano Appassionante, a Borgo Montello ci concluderà in bellezza la Festa della Birra, prorogata per recuperare le serate saltate per via del maltempo.

Cinema

Oltre alla consueta programmazione nelle sale pontine, il Multisala Corso la sera di Ferragosto proporrà in anteprima un film per tutta la famiglia La Sirenetta, nuovo remake della trasposizione cinematografica della celebra fiaba.